Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 18 Mayıs'ı yüzde 2,22 değer kazancıyla 101.982,96 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen 13 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alkim Kimya
|12,78
|14,20
|-10,00
|Deva Holding
|18,05
|18,90
|-4,50
|Koza Madencilik
|12,24
|12,66
|-3,32
|Selçuk Ecza Deposu
|9,10
|9,40
|-3,19
|Reysaş GMYO
|4,81
|4,96
|-3,02
|İpek Doğal Enerji
|13,51
|13,90
|-2,81
|Brisa
|9,33
|9,53
|-2,10
|Kardemir (D)
|2,46
|2,50
|-1,60
|Ege Endüstri
|555,00
|562,20
|-1,28
|Tat Gıda
|8,38
|8,47
|-1,06
|Tüpraş
|81,35
|81,90
|-0,67
|Türk Traktör
|61,60
|61,90
|-0,48
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,10
|6,11
|-0,16