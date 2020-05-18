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    • 18.05.2020 18:59
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    Son dakika: Borsada değer kaybeden hisseler hangileri? İşte BIST 100 değer kaybeden hisseler

    Son dakika... 'da BIST 100 endeksi, 'ı yüzde 2,22 değer kazancıyla 101.982,96 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada değer kaybeden hisseler

    'da BIST 100 endeksi, 'ı yüzde 2,22 değer kazancıyla 101.982,96 puandan tamamladı.

    Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen 13 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Alkim Kimya 12,78 14,20 -10,00
    Deva Holding 18,05 18,90 -4,50
    Koza Madencilik 12,24 12,66 -3,32
    Selçuk Ecza Deposu 9,10 9,40 -3,19
    Reysaş GMYO 4,81 4,96 -3,02
    İpek Doğal Enerji 13,51 13,90 -2,81
    Brisa 9,33 9,53 -2,10
    Kardemir (D) 2,46 2,50 -1,60
    Ege Endüstri 555,00 562,20 -1,28
    Tat Gıda 8,38 8,47 -1,06
    Tüpraş 81,35 81,90 -0,67
    Türk Traktör 61,60 61,90 -0,48
    Tümosan Motor ve Traktör 6,10 6,11 -0,16

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