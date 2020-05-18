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    • 18.05.2020 09:23
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    • 18.05.2020 09:23
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    yatan iller 18 Mayıs! Evde bakım maaşı (parası) hangi illerde yattı?

    yatan iller listesi! 18 Mayıs bu maaşı her ay düzenli olarak alan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. , her ay farklı günlerde farklı iller için düzenli olarak yatırılıyor. Bu maaşı alan hak sahipleri, maaş sorgulama işlemini E-Devlet kapısı veya Ziraat Bankası aracılığıyla yapabiliyor. Evde bakım maaşı yatırılan il sayısı ise bugün itibariyle 38’e çıktı. İşte, listesi.

    Evde bakım maaşı yatan iller 18 Mayıs! Evde bakım maaşı parası hangi illerde yattı?

    Evde bakım maaşı yatan iller 18 Mayıs listesi! Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? Evlerinde bakım ihtiyaç duyan yaşlı veya engelli kişiler için ödenen evde bakım parası, her gün yeni iller için yatırılmaya devam ediyor. 2019 yılında 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 2020 yılında 1.460 liraya yükseltilmişti. Mayıs ayında bu maaşlar yatırılmaya devam ediyor. Vatandaşlar da evde bakım maaşı yatan iller listesini sorguluyor. İşte, 18 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller…

    EVDE BAKIM MAAŞI 18 MAYIS

    1- Amasya

    2- Kırıkkale

    3- Karabük

    4- Sakarya

    5- Tokat

    6- Samsun

    7- Kırşehir

    8- Kırklareli

    9- Edirne

    10- Aksaray

    11- Isparta

    12- Zonguldak

    13- Malatya

    14- Ankara

    15- Diyarbakır

    16- Tekirdağ

    17- Afyonkarahisar

    18- İstanbul

    19- Muğla

    20- Konya

    21- Bilecik

    22- Manisa

    23- Hatay

    24- Denizli

    25- Şanlıurfa

    26- Ordu

    27- Mersin

    28- Antalya

    29- Sivas

    30- Giresun

    31- İzmir

    32- Balıkesir

    33- Uşak

    34- Çanakkale

    35- Osmaniye

    36- Bursa

    37- Adana

    38- Kayseri

    EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

    2020 yılında evinde hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara bakan 1. derecedeki yakına ödenen evde bakım maaşlarına zam geldi. 2022 engelli aylıkları; Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 509 liradan 536, yüzde 70 üstü engeli olanların da 763 liradan 804 liraya ulaşabilecek. 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 1.457 liraya çıkabilecek. Engelli bir bireyin maaş alabilmesi için maddi durumunun kötü olması yani fakir olması, muhtaç ve kimsesiz olması gerekmektedir. 2022 aylığı olarak bilinen engelli maaşları için başvurular Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıflarına yapılmaktadır.

    2022 engelli aylıkları; Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 509 liradan 536, yüzde 70 üstü engeli olanların da 763 liradan 804 liraya ulaşabilecek. 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 1.457 liraya çıkabilecek.

    EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

    Evde bakım maaşı nasıl sorgulanır: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın E-Devlet kapısında yer alan sayfası üzerinden görüntülenebilen evde bakım maaşı ödeme bilgileri, aynı zamanda Ziraat Bankası üzerinden de SMS ile sorgulanabiliyor.

    Maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alanlar, büyük harflerle BAKIYE yazıp 4747'ye göndererek maaşlarının yatıp yatmadığı hakkında bilgi sahibi olabiliyor.

    Maaşlar ne zaman yatıyor: Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup, normal dönemde her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılmaktadır.

    Adres değişikliği yaparken aman dikkat: Engellinin ikametgâh adresinin değişmesi hâlinde, yeni ikametgâh adresinin akrabası tarafından en geç on beş gün içinde il müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur. Aksi takdirde sorumlular hakkında hukuki veya idari işlem yapılır.

    Evde bakım yardımını alamayan ne yapacak: Evde Bakım Yardımına ilişkin iş ve işlemler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir. Yardımın güncel durumu İl Müdürlüklerinden öğrenilebilmektedir.

    Bununla birlikte süreli raporu bulunanlar için rapor süresinin dolması, adres değişikliği, gelir durumu değişikliği gibi sebepleri olabilmektedir.
    Haberler Ekonomi Evde bakım maaşı yatan iller 18 Mayıs! Evde bakım maaşı (parası) hangi illerde yattı?
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