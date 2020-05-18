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    • Ekonomi
    • 18.05.2020 10:54
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    • 18.05.2020 11:12
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    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Bugün ve yarın açık olacaklar

    Son dakika haberi... Dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının üçün ve dördüncü gününde market, bakkal, manav ve kasapların belli süreler içerisinde açılması kararlaştırılmıştı. Buna göre bugün ve yarın saat 10:00 ile 16:00 arasında market,manav ve kasaplar açık olacak.

    İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Sokağa Çıkma Kısıtlaması" ile ilgili genelge göndermişti. Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilde, 15 Mayıs cuma günü saat 24.00 ile 19 Mayıs salı günü saat 24.00'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

    VATANDAŞLAR EN YAKIN MARKETE GİDEBİLECEK
    Öte yandan kısıtlamanın olduğu bugün ve yarın marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Pazartesi ve salı günleri 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere ihtiyaçların karşılanması için en yakın market, bakkal, manav ve kasaplara gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar evlere servis yapabilecek.

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