Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşa destek amacıyla devreye alınan 1000 TL pandemi sosyal yardımı başvuruları sürüyor. Bugüne kadar milyonlarca kişi başvuruda bulunurken milyonlarca haneye ödeme yapıldı. Konu hakkında kısa bir süre önce açıklama yapan Bakan Selçuk, "Sosyal yardımları 3 faz halinde planladık. 1. fazda 2,1 milyon, 2. fazda 2,3 milyon haneye ulaşarak 1000 TL yardımda bulunduk. Ulaşamadığımız haneler kalmasın diye e-Devlet üzerinden başvuru başlattık. Form sonunda değerlendirme yapıyoruz. 6 milyon üzerinde başvuru aldık." dedi. e-Devlet üzerinden başvuru işlemlerini tamamlayanlar ise başvuru sonuçlarını öğrenmek istiyor.

PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödemeleri yapacak. Vatandaşlar, başvuru süreçlerini e-Devlet üzerinden takip edebilecek. Değerlendirmelerin tamamlandığı ailelere ise ödemeler yapılıyor.

E-DEVLET SOSYAL YARDIM SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ