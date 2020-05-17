Sabancı kârını yüzde 13 artırdı

İlk çeyrekte Sabancı Topluluğu'nun net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artışla 1 milyar 193 milyon 206 bin lira oldu. Sabancı Topluluğu'nun konsolide satışları da 13.6 milyar lira olarak gerçekleşti. İlk çeyrekte başarılı sonuçlar elde edildiğini belirten Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, "Tüm dünyayla birlikte ülkemizi de içine alan Covid-19 sürecine sağlıklı bir bilanço ve borç seviyesi ile girdik. Yılın ikinci çeyreği için de nakit yönetimi ve iş sürekliliği önceliğimizi koruyarak paydaşlarımıza değer yaratmak hedefimizdir" diye konuştu.