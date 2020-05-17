Yüz binlerce kişinin merakla beklediği A101 21 Mayıs aktüel kataloğu yayınlandı. Türkiye'nin 81 ilinde şubesi bulunan A101'de 21 Mayıs günleri satışa sunulan ürünler vatandaşların merakını cezbediyor. A101 aktüel ürünler kataloğu yine çok hesaplı. Her Perşembe indirimli ürünler satışa çıkaran A101'de bu hafta yepyeni ürünler müşterileri bekliyor. Ramazan Bayramına özel yayınlanan 21 Mayıs 2020 tarihli A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Muhteşem ürünlerin yer aldığı katalogta fiyatlar oldukça düşük. Özellikle Samsung Galaxy A2 Core cep telefonu fiyatı ile dikkat çekiyor.