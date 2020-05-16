



Hillsborough'daki beşinci ev için ise 35 milyon dolar istendi. Musk, Hillsborough'daki 10 yatak odalı ve 10 banyolu evini 2017'de 23.3 milyon dolara almıştı. Ünlü milyarder, 4 Mayıs'ta satışa çıkardığı Bel Air evine ise 2012'de 17 milyon dolar ödemişti. 6 yatak odalı, 11 banyolu, 2 katlı kütüphanesi, spor salonu, mahzeni, havuzu ve tenis kortu bulunan ev için şimdi istenen para 30 milyon dolar. Musk, 2012'den bu yana satın aldığı 7 mülk için 100 milyon dolardan fazla para ödemişti.