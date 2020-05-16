Tesla'nın kurucusu Elon Musk, ev satışlarıyla gündeme oturdu. Musk, 2 hafta önce 39.5 milyon dolarlık 2 evinden sonra, şimdi de toplam değeri 97.5 milyon dolar olan 5 evini satışa çıkardı. "Artık ev sahibi olmayacağım" diyen Musk, satışların nedeninin ekonomik olmadığını vurguladı.
38 milyar dolarlık servete sahip Musk, ilk olarak Bel Air'deki mülklerini satışa çıkarmıştı. Şimdi 5 evini daha satışa çıkaran Musk'ın Los Angeles'taki 4 evine 62.5 milyon dolarlık fiyat biçildi.
Hillsborough'daki beşinci ev için ise 35 milyon dolar istendi. Musk, Hillsborough'daki 10 yatak odalı ve 10 banyolu evini 2017'de 23.3 milyon dolara almıştı. Ünlü milyarder, 4 Mayıs'ta satışa çıkardığı Bel Air evine ise 2012'de 17 milyon dolar ödemişti. 6 yatak odalı, 11 banyolu, 2 katlı kütüphanesi, spor salonu, mahzeni, havuzu ve tenis kortu bulunan ev için şimdi istenen para 30 milyon dolar. Musk, 2012'den bu yana satın aldığı 7 mülk için 100 milyon dolardan fazla para ödemişti.
ALTINCI ÇOCUĞU OLDU
Bir ikiz, bir de üçüz babası olan Elon Musk, geçtiğimiz günlerde şarkıcı Grimes ile olan beraberliğinden altıncı çocuğunu kucağına aldı. Altıncı kez oğlu olan ünlü milyarder, bebeğine verdiği isimle de gündeme geldi.