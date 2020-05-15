Hangi marka sigara fiyatlarına zam geldi sorusu sigara tiryakileri tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Bu hafta içerisinde sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarındaki artışa ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, sigaranın asgari maktu vergi tutarı yüzde 17,18 artışla 0,3899 liradan 0,4569 liraya yükseltildi. Peki, hangi marka sigara fiyatlarına zam geldi? 16 Mayıs sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

HANGİ MARKA SİGARALARA ZAM GELDİ?

Henüz fiyat artışı sigara fiyatlarına yansımadı. Bu kapsamda hangi marka sigaralara zam geldiğine dair henüz bir açıklama gelmedi. Sigara üreticisi firmalardan açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.