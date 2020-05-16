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    • Ekonomi
    • 16.05.2020 10:34
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    • 16.05.2020 10:34
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    Son dakika: 'de yayımlandı! ların askıya alınması veya geri çekilmesine ilişkin esaslar belirlendi

    Son dakika haberleri...  Kurumu'nun 'de yayımlanan kararına göre, helal uygunluk değerlendirme kuruluşu adına düzenlenen helal akreditasyonun kısmen veya tamamen askıya alınması, kapsamının daraltılması veya geri çekilmesinde kendi gerçekleştirdiği gözetimleri, aldığı şikayetleri ve buna benzer diğer yollar vasıtasıyla elde ettiği objektif delilleri göz önünde bulunduracak.

    Helal akreditasyonların askıya alınmasına ilişkin yeni esaslar!

    Kurumunun "Helal Akreditasyonun Askıya Alınması, Kapsamının Daraltılması veya Geri Çekilmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ"i 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Tebliğ ile Kurum tarafından helal akreditasyon statüsünü belirtmek için helal uygunluk değerlendirme kuruluşu adına düzenlenen helal akreditasyonun, helal uygunluk değerlendirme kuruluşu talebi ile ya da Kurum tarafından askıya alınması, kapsamının daraltılması veya geri çekilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

    Kurum, helal akreditasyonun kısmen veya tamamen askıya alınması, kapsamının daraltılması veya geri çekilmesinde kendi gerçekleştirdiği gözetimleri, aldığı şikayetleri ve buna benzer diğer yollar vasıtasıyla elde ettiği objektif delilleri göz önüne alacak.


    Haberler Ekonomi Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Helal akreditasyonların askıya alınması veya geri çekilmesine ilişkin esaslar belirlendi
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