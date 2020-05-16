65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman başlıyor? 65 yaş üstü izni hangi gün saat kaçta olacak?

65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman başlıyor? 65 yaş üstü izni hangi gün saat kaçta? 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmasına kısıtlama getirilmişti. Yaklaşık 2 aydır 65 yaş üstündeki vatandaşlar evlerinden dışarı çıkamıyor. Virüs salgının yavaşlamaya başlamasıyla birlikte 65 yaş üstündekilere sokağa çıkma izni verilmeye başlandı. Geçtiğimiz hafta 4 saatlik izin yapıldı. Bu hafta ise bunun süresi daha uzun olacak. Peki; 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman başlıyor? İşte yanıtı!
65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre 17 Mayıs pazar günü hava sıcaklıklarının yüksek seyredeceğinin değerlendirilmesi üzerine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkma saatleri değişti." ifadelerine yer verildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklama şu şekilde:
"Meteorolojik verilere göre 17 Mayıs pazar günü hava sıcaklıklarının yüksek seyredeceğinin değerlendirilmesi üzerine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkma saatleri değişti. Yapılan değişiklikle bu kapsamdakiler pazar günü 12:00- 18:00 saatlerinde sokağa çıkabilecek.
65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçileri ile birlikte 17 Mayıs 2020 Pazar günü 11:00-15:00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacakları açıklanmıştı.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile önümüzdeki günlerin meteorolojik verilerinde hava sıcaklarının yüksek seyredeceğinin değerlendirilmesi üzerine 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların 12:00-18:00 saatlerinde sokağa çıkmalarına karar verilmiştir"
BAKKAL VE MARKETLER NE ZAMAN AÇIK OLACAK?
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre,16 Mayıs Cumartesi ve 17 Mayıs Pazar günü ise market, bakkal, manav, kasaplar ve online satış yapan işletmeler de kapalı olacak. Kısıtlamanın olduğu pazartesi ve salı günleri ise market, bakkal, manav ve kasaplar 10.00- 16.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Bu günlerde vatandaşlar, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav ve kasaplara gidip gelebilecek.
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi, pazar, pazartesi ve salı günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak. Yine bu günlerde tatlı satışı yapan iş yerleri ve lokanta ve restoran tarzı iş yerleri sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunabilecek.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKAN İLLER
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