65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman başlıyor? 65 yaş üstü izni hangi gün saat kaçta olacak?

65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman başlıyor? 65 yaş üstü izni hangi gün saat kaçta? 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmasına kısıtlama getirilmişti. Yaklaşık 2 aydır 65 yaş üstündeki vatandaşlar evlerinden dışarı çıkamıyor. Virüs salgının yavaşlamaya başlamasıyla birlikte 65 yaş üstündekilere sokağa çıkma izni verilmeye başlandı. Geçtiğimiz hafta 4 saatlik izin yapıldı. Bu hafta ise bunun süresi daha uzun olacak. Peki; 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman başlıyor? İşte yanıtı!

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre 17 Mayıs pazar günü hava sıcaklıklarının yüksek seyredeceğinin değerlendirilmesi üzerine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkma saatleri değişti." ifadelerine yer verildi.