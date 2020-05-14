KİM, NE KADAR TEDİYE ALACAK?

Kamuda kadroya geçen taşeron işçiler de dahil olmak üzere kamuda görev yapan işçilerin tamamına 13 günlük ücretleri üzerinden tediye ödemesi yapılacak. Bu kapsamda asgari ücretle çalışan bir işçiye 13 günlük ücreti karşılığı en az 913 TL ilave tediye ödenecek. Kamu işçisinin ücreti arttıkça eline geçen tediye miktarı da artacak. Örneğin, 3.000 TL brüt ücreti olan bir kamu işçisine 929 TL, 3.500 TL brüt ücreti olan kamu işçisine 1.084 TL, 4.000 TL brüt ücreti olan kamu işçisine 1.239 TL ilave tediye ödenecek. Ocak ayı ilave tediyeleri vergi dilimi en düşük seviyede olduğu için yüzde 20 üzerinden vergilendirilecek.