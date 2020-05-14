Koronavirüs süreci ve salgının önlenmesi amacıyla atılan adımlar kapsamında tüm toplu iş sözleşmeleri 3 ay süreyle ertelendi. 2020 yılının sonuna doğru gerçekleştirilmesi talep edilen bu görüşmelerde maaş ve tayin hakkı konularının yanında ele alınması talep edilen bazı ek mali noktalar bulunuyor. 2020 yılı zamları ile birlikte taşeron işçilerin tediye ikramiyeleri artacak. Peki 4/d'li taşeron işçilerin ek ikramiye tediye ödemeleri erken ödenir mi?
Yaklaşık 900 bin işçi taşerondan kadroya geçiş yaptı. 2020 yılı tediye ikramiye ödemelerini ne zaman ödeneceği de bu işleri tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İlk taksit ödemeleri 31 Ocak tarihine kadar tamamlandı. İkinci taksit 5 günlük ödeme ise 22 Mayıs 2020 tarihine kadar tamamlanacak.
TEDİYE İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ BAYRAM ÖNCESİ YAPILIR?
Çalışma Bakanlığı tarafından uygulanan ödeme takvimine göre bakanlık tediye ikramiyesi ödemelerinin ilk taksitini Ocak ayı sonunda çalışanların hesaplarına yatırdı. İkinci taksit ödemelerinin ise Mayıs ayı sonuna doğru olması bekleniyordu.
Ancak corona virüs ile mücadele sürecinde çok sayıda ödemenin erkene alınmasıyla çalışanlar ödemelerin daha erken yapılıp yapılmayacağını merak etmeye başladılar. Çalışma Bakanlığı'nın bu konuda herhangi bir açıklaması bulunmuyor. Bu süreçte ödemeler normal planladığı dönem olan Mayıs ayı sonunda yapılacak.
TEDİYE NE DEMEK?
Tediye kelime olarak ek ödeme ya da ikramiye anlamı taşıyor. Devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele verilen ek ödemedir. Kamuda çalışan taşeron işçilere yıl başından beri 4 taksit şeklinde tediye ödemesi gerçekleşiyor.
KİM, NE KADAR TEDİYE ALACAK?
Kamuda kadroya geçen taşeron işçiler de dahil olmak üzere kamuda görev yapan işçilerin tamamına 13 günlük ücretleri üzerinden tediye ödemesi yapılacak. Bu kapsamda asgari ücretle çalışan bir işçiye 13 günlük ücreti karşılığı en az 913 TL ilave tediye ödenecek. Kamu işçisinin ücreti arttıkça eline geçen tediye miktarı da artacak. Örneğin, 3.000 TL brüt ücreti olan bir kamu işçisine 929 TL, 3.500 TL brüt ücreti olan kamu işçisine 1.084 TL, 4.000 TL brüt ücreti olan kamu işçisine 1.239 TL ilave tediye ödenecek. Ocak ayı ilave tediyeleri vergi dilimi en düşük seviyede olduğu için yüzde 20 üzerinden vergilendirilecek.