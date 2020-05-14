Yıldırım, "Burada üretilen ürünlerimizin tamamı Türk Silahlı Kuvvetlerinde şuanda kullanılmakta, tüm operasyonlarda kullanılmaktadır. Üretimimiz artarak devam ediyor. Bizim buradaki amacımız Sivas'ı bir mercek üssü yapmaktır. ARGE'ye ağırlık veriyoruz. Yeni ürünlerimizin çalışmaları bitmek üzere. Yakında kamuoyu ile paylaşacağımız ürünlerimiz var. Sivas'ta oluşturduğumuz kümelenme ile Sivas'ı savunma sanayinde ve mercek konusunda söz sahibi yapacağız. Kısacası Sivas bir teknoloji ürünleri üreten bir merkez olacak. ASELSAN burada bir yol gösterici oluyor. Bizim hedefimiz inşallah Türkiye'nin yaptığı milli uyduların merceklerini burada üretmek. Şuanda o tür çalışmalarımız var. Çeşitli ARGE çalışmalarımız var. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetlerinin, askerlerimizin bizim burada üretilen yüzde yüz yerli ve milli ürünlerimizi kullanmalarında da hepimiz mutlu oluyoruz ve gurur duyuyoruz" dedi.