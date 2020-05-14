İstikrar Kalkanı'nın maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bu miktar, milli gelirin yüzde 5'i civarındadır.
Ekonomik büyüklüğü ifade etmemiz gerekirse, 525 milyar TL'yi bulmaktadır. Türkiye en iyi konumdaki ülkelerden biridir.
525 MİLYARLIK KALKAN
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarımızın maddi tutarı 240 milyar liraya ulaşmıştır. Bu miktar, milli gelirin yüzde 5'i civarındadır. Bazı ülkeler gibi ekonomik büyüklüğünü çarpan etkisiyle ifade etmemiz gerekirse, bu rakam 525 milyar lirayı bulmaktadır. Bu da milli gelirin yaklaşık yüzde 11'ine denk gelmektedir" dedi.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) video konferans ile düzenlediği DEİK Talks programı kapsamında DEİK Başkanı Nail Olpak'ın sorularını yanıtlayan Albayrak, şöyle konuştu:
✔ Yaklaşık 5 milyon aileye nakdi yardım yaptık. İşini kaybedenleri de ayrıca bu yardım kapsamına aldık.
✔ İş'e Devam Paketi kapsamında 190 bin 453 firmaya 137 milyar liranın üzerinde finansman sağlandı. Şirketlerin yüzde 97'si KOBİ.
✔ Geliri 5 bin liradan az olanlara yönelik destek kapsamında 5 milyon 582 bin kişiye 33 milyar lirayı aşkın kaynak sunduk.
✔ 1 milyon 16 bin 600 esnafa 23 milyar liranın üzerinde finansman sağladık. Tüm başvurularda yüzde 85'in üzerinde, dünyada eşi benzeri olmayan bir geri dönüşle, finansman sağlama oranı yakaladık.
✔ İster maddi tutarı ister ekonomik büyüklüğü dikkate alın, Türkiye destek/milli gelir oranında çok iyi konumda olan ülkelerden biri. Mali önlemlerin milli gelire oranında Fransa yüzde 5, Almanya yüzde 4.9, Çekya yüzde 4.7, İtalya yüzde 1.4 seviyesinde kaldı.
'TÜRKIİYE'NİN GÜÇLÜ BILANÇOSU ORTADA'
Bakan Albayrak, "Türkiye sağlam bilançosu ile bu süreci en rahat atlatacak ülkelerden birisidir" diyerek, dünya ülkelerinin borçluluk durumuna bakıldığında, net borçluluğun milli gelire oranının bunun en önemli göstergesi olduğunu söyledi. Türkiye'de bu oranın yüzde 32.5 olduğuna işaret eden Albayrak, bu oranın gelişmekte olan ülkelerin ve dünya ortalamasının oldukça altında olduğunu kaydetti. Albayrak, İtalya'da bu oranın yüzde 135, Portekiz'de yüzde 120, Belçika'da yüzde 99, Fransa'da yüzde 98, Euro Bölgesi'nde yüzde 84'lerde olduğunu söyledi.