



'TÜRKIİYE'NİN GÜÇLÜ BILANÇOSU ORTADA'

Bakan Albayrak, "Türkiye sağlam bilançosu ile bu süreci en rahat atlatacak ülkelerden birisidir" diyerek, dünya ülkelerinin borçluluk durumuna bakıldığında, net borçluluğun milli gelire oranının bunun en önemli göstergesi olduğunu söyledi. Türkiye'de bu oranın yüzde 32.5 olduğuna işaret eden Albayrak, bu oranın gelişmekte olan ülkelerin ve dünya ortalamasının oldukça altında olduğunu kaydetti. Albayrak, İtalya'da bu oranın yüzde 135, Portekiz'de yüzde 120, Belçika'da yüzde 99, Fransa'da yüzde 98, Euro Bölgesi'nde yüzde 84'lerde olduğunu söyledi.

