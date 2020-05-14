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    • Ekonomi
    • 14.05.2020 20:53
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    • 14.05.2020 20:53
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    Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte 14 Mayıs en çok değer kaybeden hisseler

    'da endeksi,14 Mayıs'ı yüzde 0,96 değer kaybıyla 99.193,03 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kaybeden hisseler

    'da endeksi,14 Mayıs'ı yüzde 0,96 değer kaybıyla 99.193,03 puandan tamamladı.

    Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle;

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Alkim Kimya 15,77 17,52 -9,99
    Selçuk Ecza Deposu 8,79 9,61 -8,53
    Eczacıbaşı Yatırım 12,00 12,79 -6,18
    Ege Endüstri 554,50 580,50 -4,48
    Kartonsan 452,20 471,50 -4,09
    Mavi Giyim 40,70 42,42 -4,05
    Eczacıbaşı İlaç 5,72 5,96 -4,03
    Pegasus 48,04 49,80 -3,53
    Borusan Mannesmann 9,61 9,96 -3,51
    Anadolu Grubu Holding 15,40 15,93 -3,33
    Odaş Elektrik 1,79 1,85 -3,24
    İş Finansal Kiralama 3,75 3,87 -3,10
    Bizim Mağazaları 12,37 12,76 -3,06
    Karsan Otomotiv 1,68 1,73 -2,89
    Gözde Girişim 3,79 3,90 -2,82
    Şekerbank 1,04 1,07 -2,80
    Kerevitaş Gıda 3,89 4,00 -2,75
    Çemtaş 7,10 7,30 -2,74
    Halk GMYO 1,44 1,48 -2,70
    Akbank 5,42 5,57 -2,69

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