Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi,14 Mayıs'ı yüzde 0,96 değer kaybıyla 99.193,03 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle;
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alkim Kimya
|15,77
|17,52
|-9,99
|Selçuk Ecza Deposu
|8,79
|9,61
|-8,53
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,00
|12,79
|-6,18
|Ege Endüstri
|554,50
|580,50
|-4,48
|Kartonsan
|452,20
|471,50
|-4,09
|Mavi Giyim
|40,70
|42,42
|-4,05
|Eczacıbaşı İlaç
|5,72
|5,96
|-4,03
|Pegasus
|48,04
|49,80
|-3,53
|Borusan Mannesmann
|9,61
|9,96
|-3,51
|Anadolu Grubu Holding
|15,40
|15,93
|-3,33
|Odaş Elektrik
|1,79
|1,85
|-3,24
|İş Finansal Kiralama
|3,75
|3,87
|-3,10
|Bizim Mağazaları
|12,37
|12,76
|-3,06
|Karsan Otomotiv
|1,68
|1,73
|-2,89
|Gözde Girişim
|3,79
|3,90
|-2,82
|Şekerbank
|1,04
|1,07
|-2,80
|Kerevitaş Gıda
|3,89
|4,00
|-2,75
|Çemtaş
|7,10
|7,30
|-2,74
|Halk GMYO
|1,44
|1,48
|-2,70
|Akbank
|5,42
|5,57
|-2,69