Borcu olanlar hemen bunu yapın! Borcu olanlara e-haciz şoku! Aldığınız maaşlar...

e-Haciz Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Maliye Bakanlığı vadesi geçen vergi borçlarının tahsil edilmesi adına e-Haciz işlemi yürürlüğe konulabilir. Bu durumda elektronik ortamda yürütülen haciz işlemlerinde borçlu olarak tanımlananların bankadaki maddi kaynaklarına, araba, gayrimenkul veya taşınmaz mal varlıklarının kullanımına ara verilebilir. Bloke altındaki bütün kaynaklar borcunun tutarı ödenmeden tekrardan aktif hale getirilmez.

Elektronik haciz kararı borçlulara e-posta yoluyla tebliğ edilir. Tebligatın okunmaması ya da çeşitli nedenlerle silmesi ihtimaline karşı vatandaşların e-Haciz sorgulama işlemlerinin yapılması gerekir.

e-Haciz sorgulama işlemleri e-Devlet kapısı ile entegre bir şekilde ilerler. Sorgulama işlemleri e-Devlet kapısından birkaç kolay adımda yapılabilir: