2020 YKS'ye girecek öğrenciler dikkat! Üniversitede bu 3 bölümü seçeceklere 2334 tl burs ve iş müjdesi

YÖK BAŞKANI AÇIKLADI

YÖK Başkanı tarafından yapılan açıklamada ayrıca "İş birliğimiz neticesinde, üniversite sınavında ilk 50 bine giren ve ilk 5 tercihinde bu bölümlerden en az birini tercih eden ve yerleşen öğrencilere, aylık net asgari ücret tutarı kadar, 50 bin ile 65 bin arasında olanlara net asgari ücret tutarının yarısı kadar, 65 bin ile 80 bin arasında olanlara ise net asgari ücret tutarının üçte biri kadar İMİB tarafından karşılıksız burs verilecek. 2020-2021 eğitim öğretim döneminden itibaren verilmeye başlanacak burs miktarı, Türkiye İhracatçılar Meclisi Maden Sektör Kurulu'nun kararları doğrultusunda her yılın başında güncellenecek. Diğer kurum ve kuruluşlardan da burs alınması bu eğitim bursunun alınmasına engel teşkil etmeyecek" ifadeleri ile imzalanan protokolü açıkladı.