2020 YKS'ye girecek öğrenciler dikkat! Üniversitede bu 3 bölümü seçeceklere 2334 tl burs ve iş müjdesi

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç tarafından yapılan açıklamada YKS'de ilgili bölümleri tercih edecek öğrencilere 2 bin 334 TL burs imkanı verileceğini ifade etti. Konuyla ilgili karar Yükseköğretim Kurulu ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği tarafından verildi. Üniversite sınavlarında Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği ve Cevher Hazırlama Mühendisliği bölümlerini tercih edenlere burs verilecek. Koşulların sağlaması durumunda ilk 50 bin içerisinde olan öğrencilere 2 bin 104 TL, 50 bin ila 65 bin arasında olan öğrencilere bin 52 TL, 65 bin ila 80 bin arasında olan öğrencilere ise 701 TL burs verilecek.
İMZALAR ATILDI
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç tarafından yapılan açıklamada 2020 ile 2021 eğitim öğretim döneminde üniversite sınavında ilk 50 bine giren öğrenciler arasından maden başta olmak üzere jeoloji ve cevher hazırlama mühendisliği bölümlerini tercih edenlere asgari ücret tutarında burs ödeneceği ifade edildi. Buna göre bu bölümleri tercih eden öğrenciler, İMİB ile imzalanan protokol gereği 2020 YKS sınavı sonuçları sonucuna göre bu bölümleri tercih etmesi durumunda burs ve istihdam olanağından yararlanacak.
YÖK BAŞKANI AÇIKLADI
YÖK Başkanı tarafından yapılan açıklamada ayrıca "İş birliğimiz neticesinde, üniversite sınavında ilk 50 bine giren ve ilk 5 tercihinde bu bölümlerden en az birini tercih eden ve yerleşen öğrencilere, aylık net asgari ücret tutarı kadar, 50 bin ile 65 bin arasında olanlara net asgari ücret tutarının yarısı kadar, 65 bin ile 80 bin arasında olanlara ise net asgari ücret tutarının üçte biri kadar İMİB tarafından karşılıksız burs verilecek. 2020-2021 eğitim öğretim döneminden itibaren verilmeye başlanacak burs miktarı, Türkiye İhracatçılar Meclisi Maden Sektör Kurulu'nun kararları doğrultusunda her yılın başında güncellenecek. Diğer kurum ve kuruluşlardan da burs alınması bu eğitim bursunun alınmasına engel teşkil etmeyecek" ifadeleri ile imzalanan protokolü açıkladı.
PROJENİN 3 TEMEL AMACI VAR
Konuya ilişkin YÖK Başkanı Saraç'ta önemli açıklamalarda bulundu. İmzalanan protokolün 3 önemli amacı olduğunu ifade ederek, şu ifadeyi kaydetti:
"İmzalayacağımız bu protokolün üç temel amacı var; Başarılı öğrencilerin maden sektörüne çekilmesi ve öğrencilerin karşılıksız olarak ödüllendirilmesi, öğrencilerin uygulama becerilerinin geliştirilmesi için staj ve iş yeri eğitimi uygulamalarının artırılması, öğrencilere mezuniyetleri sonrasında istihdam sağlanması. Bu kapsamda beceri yetkinliği yüksek mezunlar iş dünyasına kazandırılacak, aynı zamanda da üniversitelerin ilgili sanayi ile iş birlikleri geliştirilebilecektir"
YKS 2020 NE ZAMAN?
2020 yılı YKS 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacak.
YKS (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI) NEDİR?
YKS, üniversiteye girişte YGS ve LYS yerine gelen Yükseköğretim Kurumları Sınavı olarak bilinen yeni sistemin adıdır.
Yeni sistem ile birlikte adaylar Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giriyorlar. Bu sınav 3 ayrı oturumdan oluşmaktadır.
1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)
2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT)
3. Oturum ise Yabancı Dil Testi (YDT) olarak geçmektedir.
1.oturum olan TYT sınavına herkes girmek zorundadır. Bu oturumdan yeterli puan alanlar 2. ve 3. oturumlara girmeye hak kazanıyor.
Yeni düzenleme ile birlikte tüm 2 yıllık önlisans bölümleri TYT, 4 yıllık lisans bölümleri ise AYT, 4 yıllık dil bölümleri de YDT sınavı ile alım yapacak.