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    • Ekonomi
    • 13.05.2020 16:13
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    • 13.05.2020 16:16
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    Son dakika: Araç sahiplerine müjde! e 19 kuruş indirim!

    Son dakika haberleri... Sendikasından () alınan bilgiye göre, 'da ortalama 5,80 liradan satılan in ise 5,61 lira olacak. Benzinin litresi 'da 5,66 liradan 5,47 liraya, 'de 5,83 liradan 5,64 liraya inecek.

    Benzine 19 kuruş indirim!

    in nda gece yarısından geçerli olmak üzere 19 kuruş indirime gidilecek.

    Sendikasından () alınan bilgiye göre, 'da ortalama 5,80 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 5,61 lira olacak.

    Benzinin litresi 'da 5,66 liradan 5,47 liraya, 'de 5,83 liradan 5,64 liraya inecek.

    AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
    Akaryakıt fiyatları, 'nin de dahil olduğu piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

    Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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