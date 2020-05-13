Nisan ayı İşsizlik Sigortası Fonu verilerine göre, yılın 4. ayı itibarıyla toplam 2 milyon 590 bin 589 kişi kısa çalışma ödeneği kapsamında ücretini aldı. Bu sayı, koronavirüsün görüldüğü ilk ay olan mart ayında 96 bin 636, şubat ayında ise sadece 17 bin 862 olmuştu. Sene başından bu yana kısa çalışma ödeneği için yapılan ödemeler 4 milyar 162 milyon TL'ye çıkarken, sadece nisan ayında fondan kısa çalışma ödeneği için 4 milyar 96 milyon 194 bin 698 TL ödeme yapıldı.