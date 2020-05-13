Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 13.05.2020 10:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.05.2020 10:28
    ABONE OL

    Son dakika: de kritik veri açıklandı! 2020 Mart ayı cari işlemler dengesi belli oldu

    Son dakika haberine göre Merkez Bankası cari işlemler dengesine ilişkin rakamları yayınladı. Buna göre ödemeler dengesi martta 4 milyar 923 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari fazla 1 milyar 463 milyon dolar oldu.

    Piyasalar merakla bekliyordu! Kritik veri açıklandı

    Türkiye'nin cari işlemler hesabı, martta 4 milyar 923 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari fazla 1 milyar 463 milyon dolar oldu.

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mart 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

    Buna göre, geçen yılın mart ayında 120 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabında, bu yılın aynı döneminde 4 milyar 923 milyon dolar açık gerçekleşti. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler fazlası 1 milyar 463 milyon dolara geriledi.

    Bu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 3 milyar 551 milyon dolar artarak 4 milyar 289 milyon dolara ulaşması, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 918 milyon dolar azalarak 735 milyon dolara gerilemesi ve geçen yılın mart ayında 131 milyon dolar net giriş gözlemlenen ikincil gelir dengesi kaleminde bu yılın mart ayında 197 milyon dolar net çıkış gerçekleşmesi etkili oldu.

    Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, martta 1 milyar 160 milyon dolar açık verdi. Söz konusu hesap geçen yılın mart ayında 3 milyar 930 milyon dolar fazla vermişti.

    Aynı dönemde, hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 529 milyon dolar azalarak 514 milyon dolar oldu. Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar da martta bir önceki yılın aynı ayına göre 9 milyon dolar azalarak 1 milyar 49 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

    AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler dengesinin martta 3,6 milyar dolar, 2020 sonunda ise 8,2 milyar dolar açık vermesini bekliyordu. Cari işlemler dengesi, şubatta 1 milyar 230 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari fazla 6 milyar 128 milyon dolar olmuştu.

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler martta 796 milyon dolar oldu.

    TCMB tarafından Mart 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

    Buna göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler martta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 14 milyon dolar azalarak 796 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde portföy yatırımları 5 milyar 498 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti.

    Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, mart ayında yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 1 milyar 63 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 2 milyar 118 milyon dolar net satış yaptığı görüldü. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili mart ayında diğer sektörler 81 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

    Diğer yatırımlar altında, mart ayında yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 644 milyon dolar ve yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 2 milyar 565 milyon dolar net azalış kaydetti.

    Bu dönemde, yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak bankalar 460 milyon dolar, genel hükümet 109 milyon dolar ve diğer sektörler 3 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

    Resmi rezervlerde ise mart ayında 16 milyar 589 milyon dolar net azalış gözlendi.

    Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

    2019 Ocak-Mart 2020 Mart 2020 Ocak-Mart
    A- CARİ İŞLEMLER HESABI -416 -4.923 -7.644
    1. İhracat 44.849 13.473 43.042
    2. İthalat 47.567 17.762 52.534
    Mal Dengesi -2.718 -4.289 -9.492
    3. Hizmet Gelirleri 11.010 2.902 10.863
    4. Hizmet Giderleri 6.574 2.167 6.607
    Mal ve Hizmet Dengesi 1.718 -3.554 -5.236
    5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 1.607 495 1.637
    6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 3.914 1.667 3.871
    Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -589 -4.726 -7.470
    7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 173 -197 -174
    B. SERMAYE HESABI 26 -3 -13
    C. FİNANS HESABI -4.716 7.676 5.993
    8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 496 178 545
    9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 2.493 974 2.582
    10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi -138 2.192 3.386
    11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu 8.564 -3.306 -2.952
    11.1. Hisse Senetleri 882 -1.063 -2.083
    11.2. Borç Senetleri 7.682 -2.243 -869
    12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 9.580 -856 -2.065
    12.1. Merkez Bankası 0 0 0
    12.2. Genel Hükümet 1 -1 12
    12.3. Bankalar 7.525 -500 -1.753
    12.4. Diğer Sektörler 2.054 -355 -324
    13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 3.597 -3.830 -3.757
    13.1. Merkez Bankası -28 -5 -4
    13.2. Genel Hükümet -123 -109 -67
    13.3. Bankalar -248 -3.020 -1.065
    13.4. Diğer Sektörler 3.996 -696 -2.621
    Cari, Sermaye ve Finans Hesapları 4.326 -12.602 -13.650
    D. NET HATA VE NOKSAN -1.243 -3.987 -2.873
    GENEL DENGE -3.083 16.589 16.523
    E. REZERV VARLIKLAR 3.083 -16.589 -16.523
    14. Resmi Rezervler 3.083 -16.589 -16.523
    15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0

    Haberler Ekonomi Son dakika: Ekonomide kritik veri açıklandı! 2020 Mart ayı cari işlemler dengesi belli oldu
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri