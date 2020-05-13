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    • Ekonomi
    • 13.05.2020 16:53
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    • 13.05.2020 16:53
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    Son dakika: Hazine ve 'ndan ve ihracı

    Hazine ve resmi internet sitesinden doğrudan satış yöntemiyle kurumsal yatırımcılara gerçekleştirilen 2020 valörlü, 2021 itfa tarihli ve ihracına ilişkin duyuru yaptı. Buna göre, Bakanlık 6 ayda bir yüzde 0,75 kupon ödemeli 11 bin 145 kilogram altın karşılığı altın tahvili ile 6 ayda bir yüzde 0,75 kira ödemeli 2 bin 478 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihraç etti.

    Hazine'den altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı

    Hazine ve , kurumsal yatırımcılara yönelik ve ihracı gerçekleştirdi.

    Bakanlığın internet sitesinde, doğrudan satış yöntemiyle kurumsal yatırımcılara gerçekleştirilen 2020 valörlü, 2021 itfa tarihli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracına ilişkin duyuru yapıldı.

    Buna göre, Bakanlık 6 ayda bir yüzde 0,75 kupon ödemeli 11 bin 145 kilogram altın karşılığı altın tahvili ile 6 ayda bir yüzde 0,75 kira ödemeli 2 bin 478 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihraç etti.

    Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı
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