E-Devlet seyahat izin belgesi nasıl alınır? Çay hasadı seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır? Çay hasadı sezonunun yaklaşmasıyla birlikte binlerce kişi hasat yapmak için büyükşehirlerden memleketlerine gidecek. Bu nedenle çay hasadı seyahat izin belgesi başvurusunun nasıl yapılacağı araştırılıyor. Çay hasadı seyahat izin belgesini kimler alabilir? E-Devlet seyahat izin belgesi nasıl alınır? Yanıtı haberimizde…

ÇAY HASADI SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Şehir giriş/çıkış kısıtlaması uygulanan veya seyahat güzergahlarında bu illerden biri veya birkaçı bulunan illerde ikamet eden Çaykur'a kayıtlı çay üreticileri, hasat için 19 Mayıs Salı günü saat 00.00'dan itibaren çay bahçelerinin bulundukları illere seyahat izin belgesi almak şartıyla seyahat edebilecek - Çay üreticisi/müstahsilleri seyahat izin başvurusu esnasında çay hasadı için gittikleri illerde 14 gün boyunca ikametleri, çay bahçesi ile çay teslim alanı dışında bulunmayacaklarına, işlerini yürütürken sosyal izolasyon kurallarına uyacaklarına, çay alım merkezlerinde maske takacaklarına ilişkin taahhütte bulunacak - Seyahat izin belgesi almak için sadece Çaykur'a kayıtlı çay üreticileri başvuru yapabilecek