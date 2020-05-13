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    • Ekonomi
    • 13.05.2020 09:40
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    • 13.05.2020 09:40
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    gelecek mi? ne kadar oldu? 13 Mayıs güncel listesi!

    gelecek mi? ne kadar? Güncel listesi sigara kullanan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Sigara ve tütün ürünlerindeki asgari maktu vergi tutarına yüzde 17 oranında zam yapıldı. Bu gelişmenin ardından sigara paketlerine de zam yapılması gündeme geldi. Sosyal medyada yer alan iddialara göre sigara fiyatlarına zam geleceği belirtiliyor. Peki, hangi paket ne kadar olacak? ? İşte, 13 Mayıs güncel !

    Sigaraya zam gelecek mi? Sigara fiyatları ne kadar oldu? 13 Mayıs güncel sigara fiyat listesi!

    Sigaraya zam var mı? Sigara ve tütün ürünlerindeki vergi tutarına zam yapılmasının ardından sigara zammı iddiaları güçlendi. Sigara kullanan vatandaşlar sigara fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. 13 Mayıs güncel sigara fiyat listesi merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl yapılan büyük sigara zammından sonra bu yıl sigaraya herhangi bir zam yapılmamıştı. Temmuz ayında zam yapılacağı öngörülüyordu. Ancak bu sürpriz karara göre; paket başına zam gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

    PAKET BAŞINA 9,13 TL VERGİ

    Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, sigaranın asgari maktu vergi tutarı 0,3899 liradan, 0,4569 liraya çıkarıldı.

    Yüzde 17,2'lik artış sonrası bir paket sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı 7,79 liradan, 9,13 liraya yükselmiş oldu.

    Sigaranın vergi oranı yüzde 67, maktu vergi tutarı ise 0, 4539 lira olarak korundu.

    SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?

    Sigaralara paket başına 1-2 TL arasında zam yapılması bekleniyor. Güncel listeler henüz yayınlanmadı. Yeni fiyatlar belli olduğu takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

    SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

    Son yayımlanan listeye göre sigara fiyatları şu şekilde:

    JTI

    Winston Slender: 15 TL

    Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

    Winston: 16 TL

    Camel Slender: 14,5 TL

    Camel Rework: 15 TL

    Camel: 15 TL

    Monte Carlo Slender: 14 TL

    Monte Carlo: 14,5 TL

    LD: 14 TL

    Philip Morris

    Marlboro Edge: 16 TL

    Marlboro: 18 TL

    Marlboro Touch: 17 TL

    Parliament: 18,50 TL

    Chesterfield: 14,50 TL

    Chesterfield Mode: 14 TL

    L&M: 14,50 TL

    L&M Mode: 14 TL

    British American Tobacco

    Kent: 15 TL

    Kent D-Range: 15 TL

    Kent Swicth: 16 TL

    Kent N-Range: 18 TL

    Rothmans: 14 TL

    Viceroy: 14,50 TL

    Pall Mall: 14,50 TL

    Tekel 2000: 12 TL

    Tekel 2001: 14 TL

    Samsun: 14 TL

    Samsun 216: 14 TL

    Maltepe: 14 TL

    TURKTAB

    Violet Menthol – Slims: 15 TL

    Winner Slims – Family: 13 TL

    Winner Kısa – TF – Rouge: 11,50 TL

    HD Blue Slims – Family: 12,50 TL

    HD Katkısız RED: 12 TL

    HD Blue – Kısa, Uzun: 12 TL

    President Kısa – Uzun – Katkısız: 12 TL

    President Queen Size Family: 11,50 TL

    Vigor: 12 TL

    Point Blue: 11,50 TL

    Medley: 11,50 TL

    MMC: 12 TL

    Hazar: 11 TL
    Haberler Ekonomi Sigaraya zam gelecek mi? Sigara fiyatları ne kadar oldu? 13 Mayıs güncel sigara fiyat listesi!
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