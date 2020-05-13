Sigaraya zam gelecek mi? Sigara fiyatları ne kadar oldu? 13 Mayıs güncel sigara fiyat listesi!

Sigaraya zam var mı? Sigara ve tütün ürünlerindeki vergi tutarına zam yapılmasının ardından sigara zammı iddiaları güçlendi. Sigara kullanan vatandaşlar sigara fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. 13 Mayıs güncel sigara fiyat listesi merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl yapılan büyük sigara zammından sonra bu yıl sigaraya herhangi bir zam yapılmamıştı. Temmuz ayında zam yapılacağı öngörülüyordu. Ancak bu sürpriz karara göre; paket başına zam gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

PAKET BAŞINA 9,13 TL VERGİ

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, sigaranın asgari maktu vergi tutarı 0,3899 liradan, 0,4569 liraya çıkarıldı.

Yüzde 17,2'lik artış sonrası bir paket sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı 7,79 liradan, 9,13 liraya yükselmiş oldu.

Sigaranın vergi oranı yüzde 67, maktu vergi tutarı ise 0, 4539 lira olarak korundu.