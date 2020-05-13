Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 1.177 TL ödeneği bu şartlarda alırsanız yıllık izninizden düşmez!

EMEKLİ OLANLARA NAKİT DESTEĞİ ÖDENMEZ

Soru: Emekli çalışanım. 23 Mart'tan beri, kronik rahatsızlığım nedeniyle sokağa çıkmam yasak. Birikmiş olan izinlerimi kullanıyorum. Bitince, ücretsiz izin kullanacağım. Benim durumumda olan insanlar ne olacak? Erdinç Yeşilbağ

Cevap: Emekli olup da emekli aylığı alanlar kısa çalışma ödeneğinden ve ücretsiz izin verilenlere devlet tarafından ödenen nakit desteğinden yararlanamaz.

ÜCRETSİZ İZİNDE İŞTEN AYRILAMAZSINIZ

Soru: Özel sektörde çalışıyorum, yıllık izne çıkarıldım. Şimdi iş başı yapmam gerekiyor. Beni ücretsiz izne çıkarma hakları var mı, benim bunu tek taraflı fesih sebebi kabul ederek ihbar ve tazminatımı almaya hakkım var mı? Kemal Bolcal

Cevap: Yeni yasa ile işveren isterse sizi ücretsiz izne ayırabilir. Yasayla işveren sizi işten çıkartamaz, siz de işten ayrılamazsınız ve ihbar, kıdem gibi haklarınızı alamazsanız. Ancak ücretsiz izin desteğinden yararlanabilirsiniz.