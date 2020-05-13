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    • Ekonomi
    • 13.05.2020 09:25
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    • 13.05.2020 09:34
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    'Murat Muratoğlu' ismiyle yazarlık yapan soyadından neden utanıyor?

    yazarı bugünkü köşe yazısında, 'da "Anneme söylemeyin, ben bir ekonomik tetikçiyim" diye bir video yayınlayarak aklınca yabancı ların bugüne kadar yaptığı kur operasyonları üzerinden ekonomi yönetimiyle dalga geçmeye çalışan 'ın neden gerçek soyisminden utanıp "fake" bir soyisimle yazarlık yaptığını kaleme aldı.

    Soyadından neden utanıyor?
    yazarı 'ün çok çarpıcı tespitler yaptığı o köşe yazısı:

    Geçenlerde 'da "Anneme söylemeyin, ben bir ekonomik tetikçiyim" diye bir video önüme düştü.
    Aklınca yabancı ların bugüne kadar yaptığı kur operasyonları üzerinden ekonomi yönetimiyle dalga geçiyor. Laubali mi laubali... Siyah gözlükleri takmış... Önce tanıyamadım tabii... Gözlükleri çıkarınca baktım Murat Turan'mış!
    O kim mi?
    Yahu yok mu hani Sözcü'de fake ismiyle ekonomi yazar. Daha doğrusu atıp tutar. Babasının torpiliyle kaptığı köşede sallar.
    Nam-ı diğer Murat Muratoğlu...
    Kafanız karıştı biliyorum.
    Siz de benim gibi merak ediyorsunuz değil mi? Doğru ya, bir insan babasının soyadını niye gururla kullanmaz?
    Neden fake bir soyadıyla yazar?



    Çekindiği bir şeyler mi var?
    Aklıma birkaç şık geliyor tabii...
    Sözcü yazarı Murat Muratoğlu'nun gerçek adıyla Murat Turan'ın babası Rahmi Turan'dır. Hani Türk basın tarihine adını 'asparagas kralı' olarak yazdıran... En son "Saray'a giden CHP'li" diye salladığı yazısını hatırlarsınız.



    Biliyorsunuz, yazıdan sonra fena çuvallamıştı.
    Kaynağı olduğunu söylediği arkadaşı dahi onu satmıştı. Herkes yalanlayınca trafik kazası falan diyerek işin içinden sıyrılmaya çalışmıştı ama nafile... Entrika çevirmeye çalışırken eline yüzüne bulaştırınca köşesinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 'li 'den özür dilemek zorunda kalmıştı.

    Gerçi Rahmi Bey'i tanıyanlar bilir.
    Bakmayın köşesinden etik butik yaparak tokmak salladığına...
    Gazetecilik sicili hep böyle kirli anılarla doludur.

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