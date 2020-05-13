Sözcü yazarı Murat Muratoğlu'nun gerçek adıyla Murat Turan'ın babası Rahmi Turan'dır. Hani Türk basın tarihine adını 'asparagas kralı' olarak yazdıran... En son "Saray'a giden CHP'li" diye salladığı yazısını hatırlarsınız.

Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör 'ün çok çarpıcı tespitler yaptığı o köşe yazısı:Geçenlerde YouTube 'dadiye bir video önüme düştü.Aklınca yabancı banka ların bugüne kadar yaptığı kur operasyonları üzerinden ekonomi yönetimiyle dalga geçiyor. Laubali mi laubali... Siyah gözlükleri takmış... Önce tanıyamadım tabii... Gözlükleri çıkarınca baktımO kim mi?Yahu yok muKafanız karıştı biliyorum.Siz de benim gibi merak ediyorsunuz değil mi?Çekindiği bir şeyler mi var?Aklıma birkaç şık geliyor tabii...





Biliyorsunuz, yazıdan sonra fena çuvallamıştı.

Kaynağı olduğunu söylediği arkadaşı dahi onu satmıştı. Herkes yalanlayınca trafik kazası falan diyerek işin içinden sıyrılmaya çalışmıştı ama nafile... Entrika çevirmeye çalışırken eline yüzüne bulaştırınca köşesinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP'li Muharrem İnce'den özür dilemek zorunda kalmıştı.



Gerçi Rahmi Bey'i tanıyanlar bilir.

Bakmayın köşesinden etik butik yaparak tokmak salladığına...

Gazetecilik sicili hep böyle kirli anılarla doludur.



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