Milyonlar başvurarak parasını çekti! 3 bankadan birisine başvuru yapılabiliyor! 36 aya kadar...

Dünyada on binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs pandemisine dair ülkemizde önemli ekonomik tedbirler alınmaya devam ediliyor. Bu zor dönemde ekonomik fırsatlar devreye alınırken kamu bankaları bireysel ihtiyaç destek kredi kampanyası başlatarak 0,49 faiz oranıyla 6 ay ödemesiz kredi imkanı sundu. Başvurular değerlendirilip ödemeler başvuru yapan kişilerin hesaplarına yatırılmaya başlandı. Henüz başvuru yapmamış olanlar ise bireysel ihtiyaç destek kredisi hakkında bilgi edinmek istiyor.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIR?

Alınan sağlık tedbirleri kapsamında kredi başvurularının öncelikli olarak; bankaların mobil uygulamaları veya internet şubeleri aracılığıyla yapılması gerekiyor. İşte başvuru linkleri

ZİRAAT BANKASI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

HALKBANK BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

VAKIFBANK KREDİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ