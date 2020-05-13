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    • Ekonomi
    • 13.05.2020 23:07
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    • 13.05.2020 23:07
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    A101 14 Mayıs aktüel kataloğu fırsatlarla geliyor! A101'de bu hafta Redmi 8 ve Honor 7s sürprizi

    A101 14 Mayıs aktüel ürünler kataloğu ile yarın onlarca ürün indirimli olarak satışta olacak. Yüz binlerce kişinin kataloğda yer alan ürünleri öğrenmek için heyecanlı bekleyişi sona erdi. A101 marketler tarafından her hafta perşembe günleri indirimli fırsatı sunulan ürünler satışa sunuluyor. A101'in binlerce şubesinde satışa sunulan ürünler yoğun ilgi görüyor. A101'de bu hafta TOSHIBA 43" Full HD Smart Led TV, Redmi 8 cep telefonu ve Honor 7S cep telefonu dikkat çeken teknoloji ürünlerinin başında bulunuyor.

    A101 14 Mayıs aktüel kataloğu fırsatlarla geliyor!

    A101 14 Mayıs aktüel kataloğu birbirinden farklı indirim ve fırsatlarla geliyor. Aktüel ürünleri incelemek isteyenler özellikle bugün arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. A101'de bu hafta teknoloji, ev eşyaları, mutfak eşyaları, temizlik ve yiyecek ürünleri ön plana çıkan ürünler arasında yer alıyor. Pek çok üründe indirimin yer aldığı kataloğ şu sıralar yüz binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Peki, A101'de perşembe günü hangi ürünler satışa sunulacak? İşte A101 14 Mayıs aktüel kataloğu fırsatları...

    A101 14 MAYIS AKTÜEL KATALOĞU

    Haberler Ekonomi A101 14 Mayıs aktüel kataloğu fırsatlarla geliyor! A101'de bu hafta Redmi 8 ve Honor 7s sürprizi
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