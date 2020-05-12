Konut finansmanında 120 aya kadar vade seçenekleri sunan Kuveyt Türk, bu sayede ev sahibi olmak isteyen vatandaşların bütçelerine ve konut sektörüne katkı sunmayı hedefliyor. Kuveyt Türk, araç sahibi olmak isteyen müşterilerine destek olmak amacıyla araç finansmanı oranlarında da indirime gitti. Kuveyt Türk'ün araç finansman oranı 36 aya kadar vade seçeneğiyle yüzde 0,82'ye, 48 ve 60 ay vade seçeneklerinde ise yüzde 0,85'e düşürüldü.

Kredili Hayat ve Kasko ürünlerini kullanmak isteyen Kuveyt Türk müşterileri ise araçta 0,80'den başlayan kar oranlarıyla finansman kullanabiliyor.