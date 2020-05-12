65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman? 65 yaş üstü kişiler sokağa çıkabilir mi?

Kısıtlamanın olduğu pazartesi ve salı günleri marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Pazartesi ve salı günleri 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav ve kasaplara gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Cuma günü market, bakkal, manav ve kasaplar saat 23.00'a kadar faaliyetlerine devam edebilecek

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 16 Mayıs Cumartesi ve 17 Mayıs Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve online satış yapan işletmeler de kapalı olacak

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 4 gün ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak.