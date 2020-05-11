Türkiye'nin tedbirleri içeren 'turizm planı' devreye girdi. Sezon, konaklama ve turizm belgesi olan restoranlarda 132 maddelik kriterlerle başlıyor. Coronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında koşulları yerine getiren turistik oteller, konaklama tesisleri Haziran'da açılıyor. Açık büfelerde sunum şekli değişecek, turistlere Coronavirüs testi yapılacak. Ülkelere yazılacak niyet mektubunda; önlemler ile turizm bölgelerindeki hastane, yatak, yoğun bakım, solunum cihazı, ambulans bilgilerine yer verilerek "Türkiye turizme hazır" denilecek. Turizm Bakanlığı, 4 ayaklı 'Sağlıklı Turizm Sertifikasyon Programı' başlattı. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, bu sertifikasyonu alan tesisleri 1 Haziran itibarıyla duyuracaklarını açıkladı. İşte yeni dönem:
● Kriterlerin başında sosyal mesafe, masalar arası 60 santim kuralı, personele eğitim gibi başlıklar yer alıyor.
● Açık büfeler değişecek. Büfelerde cam siperlik olacak. Görevliler yiyecek servisi yapacak.
● Havuzdaki klor seviyesine hassasiyet gösterilecek.
● Sauna, hamam, buhar banyosu gibi alanlar en çok 30 dakika kullanılacak.
● Otellerde izolasyon alanları olacak.
HER ŞEY DAHİL KALACAK
Bakan Ersoy, şu değerlendirmelerde bulundu:
● Haziran'da ufak ufak iç turizm ile başlayacağız.
● Her şey dahil kalkacak diye bir şey yok. Açık büfelerde sunum şekli değişecek. Siz söyleyeceksiniz, aşçı verecek.
HAZAL ATEŞ
● Kriterlerin başında sosyal mesafe, masalar arası 60 santim kuralı, personele eğitim gibi başlıklar yer alıyor.
● Açık büfeler değişecek. Büfelerde cam siperlik olacak. Görevliler yiyecek servisi yapacak.
● Havuzdaki klor seviyesine hassasiyet gösterilecek.
● Sauna, hamam, buhar banyosu gibi alanlar en çok 30 dakika kullanılacak.
● Otellerde izolasyon alanları olacak.
HER ŞEY DAHİL KALACAK
Bakan Ersoy, şu değerlendirmelerde bulundu:
● Haziran'da ufak ufak iç turizm ile başlayacağız.
● Her şey dahil kalkacak diye bir şey yok. Açık büfelerde sunum şekli değişecek. Siz söyleyeceksiniz, aşçı verecek.
HAZAL ATEŞ