Yaşlıya ayda 2227 lira

Ülkemizde yaşlılara pek çok destek var. Bu destekler arasında 65 yaş aylığı ve evde bakım parası dikkat çekiyor. 65 yaş aylığı olarak 672,81 lira, evde bakım desteği kapsamında da bin 460 lira 61 kuruş ödeniyor. Şartları sağlayanlar iki destekten birden yararlanabilirken, ödenen tutarlar Temmuz'da memur maaş katsayısındaki artışla (yüzde 4 zam + 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark) yükselecek.
Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki enflasyon tahminleri, zam oranının fark ile yüzde 4.4'e çıkabileceğini gösteriyor. Bu durumda yaşlıların aylığı 702,41 liraya, evde bakım desteği de bin 524 lira 88 kuruşa çıkabilecek.
Şartları sağlayanların hanesine 2 bin 227 lira 29 kuruş girebilecek. 65 yaş aylığında kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. İkisinin toplam gelirleri bin 402 liranın altındaysa maaş bağlanıyor.
Evde bakım desteği için yüzde 50 ve üzerinde engelli raporu gerekiyor. Maaş yaşlıya değil, ona bakana veriliyor. Hane içinde kişi başı gelirin bin 402 liranın altında olması gerekiyor.