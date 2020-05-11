Yaşlıya ayda 2227 lira





Ülkemizde yaşlılara pek çok destek var. Bu destekler arasında 65 yaş aylığı ve evde bakım parası dikkat çekiyor. 65 yaş aylığı olarak 672,81 lira, evde bakım desteği kapsamında da bin 460 lira 61 kuruş ödeniyor. Şartları sağlayanlar iki destekten birden yararlanabilirken, ödenen tutarlar Temmuz'da memur maaş katsayısındaki artışla (yüzde 4 zam + 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark) yükselecek.

