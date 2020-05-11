Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları yeni haftanın ilk gününde, arz fazlasının uzun süre devam edeceği endişeleri ve salgında ikinci bir dalganın yaşanabileceği korkularının etkisi ile aşağı geldi.

Goldman Sachs analistleri yaptıkları değerlendirmede, petrol talebinin 2021 yılına kadar zayıf kalmaya devam edebileceği endişelerinin sürdüğüne işaret ettiler.

Bununla birlikte Mitsubishi Corp'un kıdemli risk müdürü Tony Nunan ise daha pozitif bir görünüm ortaya koydu, ABD'de petrol üretiminin şaşırtıcı şekilde hızlı azaltıldığını ve bunun fiyatlara destek verdiğini belirtti. Batı Teksas petrolünde Haziran kontratının sona ermesine 10 gün olduğuna işaret eden Nunan, Haziran kontratında Mayıs kontratı gibi bir çöküşten kaçınılabilmesi halinde petrol fiyatlarında dibin görüldüğünün teyit edilmiş olacağını da vurguladı.

NYMEX'de Haziran vadeli Batı Teksas petrolü şu sıralarda 41 cent düşüşle 24,32 dolar/varil seviyesinde.

ICE'de Brent petrolü şu sıralarda 0,51 dolar düşüşle 30,46 dolar/varilden işlem görüyor.