Mevsim etkisinden arındırılmamış temel işgücü göstergeleri, 15-64 yaş, (%), Şubat 2019, Şubat 2020







GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI %24,4, İSTİHDAM ORANI %29,5 OLDU

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,7 puan azalışla %24,4, istihdam oranı ise 2,5 puan azalarak %29,5 oldu. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 4,2 puanlık azalışla %39,1 seviyesinde gerçekleşti. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,9 puanlık artışla %26,7 seviyesinde gerçekleşti.



Mevsim etkisinden arındırılmamış temel işgücü göstergeleri, 15-24 yaş, (%), Şubat 2019, Şubat 2020









MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI %12,7, İSTİHDAM ORANI %44,3 OLDU

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki döneme göre değişim göstermeyerek %12,7 oldu. İşsiz sayısı bir önceki döneme göre 67 bin kişi azalarak 3 milyon 996 bin kişi olarak gerçekleşti.



Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı bir önceki döneme göre 0,9 puan azalarak %44,3 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 495 bin kişi azalarak 27 milyon 509 bin kişi olarak tahmin edildi.