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    • Ekonomi
    • 11.05.2020 10:19
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    • 11.05.2020 10:19
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    Son dakika: , ’ın kuruluş yıl dönümünü kutladı

    Son dakika haberi... , ’ın 30. kuruluş yıl dönümü sebebiyle hesabından bir mesaj yayınladı. Bakan Albayrak mesajında “Ülkemize ve ekonomimize sundukları kıymetli katkıların sürekliliğini dilerim.” ifadelerini kullandı.

    Bakan Albayrak'tan tebrik mesajı

    , 'ın 30. kuruluş yıl dönümünü vesilesiyle hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.

    Albayrak, paylaşımında "Bu ülkenin üretimine ve refahına katkı yapmak için Anadolu'nun genç evlatları tarafından 30 yıl önce kurularak bugün büyük bir ailenin çatısı haline gelmiş MÜSİAD'ın kuruluş yıl dönümünü tebrik eder, ülkemize ve ekonomimize sundukları kıymetli katkıların sürekliliğini dilerim." ifadelerine yer verdi.



    Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MÜSİAD’ın kuruluş yıl dönümünü kutladı
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