Pandemi yardımı başvuru sonuçları arama motorlarında çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği züere koronavirüsle mücadele kapsamında devreye alınan 3. faz pandemi sosyal destek başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödemeleri yapılıyor. Peki, pandemi yardımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? 1000 TL sosyal yardım ödemesi ne zaman?

PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödemeleri yapacak. Vatandaşlar, başvuru süreçlerini e-Devlet üzerinden takip edebilecek. Değerlendirmelerin tamamlandığı ailelere ise ödemeler yapılıyor.

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