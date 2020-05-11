İşçiye, işverene ve hane halkına nefes





SALGIN dolayısıyla alınan tedbirler ve yapılan destekler vatandaşlara nefes olmaya devam ediyor. Hükümet tarafından alınan birçok ekonomik tedbirin yanında işçiye, işverene ve hane halklarına sağlanan maddi destekler milyonlarca vatandaşın bu süreci atlatmasına yardımcı oldu. Üstelik buradaki talepler yüzde 85 gibi bir oranla karşılandı ki bu bir rekordur.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen bu hizmetlerde, kamu bankaları ve diğer kurumlar da çok önemli bir görev üstlendi.

İsterseniz bugün maddi desteklerin bazılarına kısaca bakalım.