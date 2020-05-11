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    • Ekonomi
    • 11.05.2020 22:14
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    • 11.05.2020 22:14
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    12 Mayıs aktüel kataloğu indirim dolu! BİM'de salı günü temizlik ve bakım ürünleri ön plana çıktı

    Bu hafta marketlerden alışveriş yapacak olan yüz binlerce kişi , A101 ve ŞOK marketleri şubelerine hangi fırsatlı ürünlerin geldiğini merakla araştırıyor. Bu kapsamda aktüel ürünlerde yer alan fırsatları incelemek istiyor. Türkiye'nin 81 ilinde şubeleri olan BİM tarafından salı günü yine pek çok ürünü indirimli olarak satışa sunulacak. Firmanın internet sitesinde BİM 12 Mayıs aktüel kataloğu yayınlandı. Peki, salı günü BİM'de hangi ürünler indirimli satılacak? İşte o ürünlerin listesi...

    BİM 12 Mayıs aktüel kataloğu indirim dolu!

    BİM 12 Mayıs aktüel ürünler kataloğu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. BİM tarafından yarın birbirinden fırsatlı ürünler müşterilerinin beğenisine sunulacak. Aktüel kataloğda yer alan ürünleri incelemek isteyenler özellikle hafta sonu arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. BİM'de bu hafta temizlik ve kadın bakım ürünleri ön plana çıkıyor. Pek çok üründe indirimin yer aldığı kataloğ şu sıralar yüz binlerce kişi tarafından araştırılıyor. İşte BİM 12 Mayıs aktüel ürünler kataloğu

    BİM 12 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    Haberler Ekonomi BİM 12 Mayıs aktüel kataloğu indirim dolu! BİM'de salı günü temizlik ve bakım ürünleri ön plana çıktı
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