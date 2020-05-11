BİM 12 Mayıs aktüel ürünler kataloğu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. BİM tarafından yarın birbirinden fırsatlı ürünler müşterilerinin beğenisine sunulacak. Aktüel kataloğda yer alan ürünleri incelemek isteyenler özellikle hafta sonu arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. BİM'de bu hafta temizlik ve kadın bakım ürünleri ön plana çıkıyor. Pek çok üründe indirimin yer aldığı kataloğ şu sıralar yüz binlerce kişi tarafından araştırılıyor. İşte BİM 12 Mayıs aktüel ürünler kataloğu

BİM 12 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU