



Türkiye genelinde 436 AVM'den bir bölümü 50 gün aradan sonra bugün yeniden kapılarını açarken, sektördeki tüm kesimler ve uzmanlar gelişmeleri Hürriyet'e anlattı.

SOKAKTAN PAZARDAN DAHA GÜVENLİYİZ

AVM Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş: AVM'lerimizin yüzde 80'i 2000 yılından sonra yapıldı ve havalandırması yatay değil, dikey havalandırma yani yukarıdan üflediği için virüsü yere indiriyor. Dolayısıyla bilim insanları da bu havalandırma sistemiyle AVM'lerin pazardan, sokaktan daha güvenli olduğunu söylüyor. 2000 yılından önce yapılan AVM'ler ise birkaç kez tadilat geçirdiler ve bu sırada havalandırmalarını da yenilediler. Dolayısıyla yukarıdan aşağıya üflemeli modern havalandırmalara sahip olduğumuz için sorun görmüyoruz. Apartmanınızın trabzanı, asansörler, ortak alanlarınız, sokak, pazar bizden çok daha kötü. Oysa biz eğitimli temizlik görevlilerimiz, kullandığımız dezenfektanlarımızla kurumsal olarak hijyene dikkat ederek temizliği sürekli yapıyoruz. Türkiye'de 140 bin vaka var. Bunlar nerede çıktı?

Zaten bugünkü ihtiyari bir açılış olacak. Almanya'da AVM'ler ziyaretçi sayılarının yüzde 70'ine ulaştılar. Biz ise yüzde 30 bekliyoruz.