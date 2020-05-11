Açık kapı yardım başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ne zaman sonuçlanır?

"Açık Kapı" birimleri aracılığıyla "sosyal yardım yapılmıyor" uyarısı

- Dijital ortam ile valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde hizmet veren "Açık Kapı" birimleri aracılığıyla sosyal yardım ve sosyal destek ödemesi yapıldığına yönelik paylaşımların gerçeği yansıtmadığı bildirildi

Vatandaşla en üst düzeyde iletişim kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı şekilde alınarak takip edilip sonuçlandırılması amacıyla dijital ortam ile valilik ve kaymakamlıklarda oluşturulan "Açık Kapı" birimlerince sosyal yardım ya da sosyal destek ödemesi yapılmadığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, "Açık Kapı'ya başvuru üzerine emekli ve 1000 lira yardım alanlar hariç tüm vatandaşlara 400 lira, çocuklara da 100 lira bayram harçlığı verileceğine ilişkin sosyal medya paylaşımların ardından çok sayıda vatandaşın "Açık Kapı" birimlerine başvuru yaptığı belirtildi.