Açık kapı yardım başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ne zaman sonuçlanır?

Maddi yardım başvurusunun adı olan açık kapı sistemi vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılıyor. Taleplerin alınıp takip edilmesi, bu taleplerin sonuçlandırılması ve en üst düzeyde iletişimin kurulması adına oluşturulan bu hizmete başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.
"Açık Kapı" birimleri aracılığıyla "sosyal yardım yapılmıyor" uyarısı
- Dijital ortam ile valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde hizmet veren "Açık Kapı" birimleri aracılığıyla sosyal yardım ve sosyal destek ödemesi yapıldığına yönelik paylaşımların gerçeği yansıtmadığı bildirildi
Vatandaşla en üst düzeyde iletişim kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı şekilde alınarak takip edilip sonuçlandırılması amacıyla dijital ortam ile valilik ve kaymakamlıklarda oluşturulan "Açık Kapı" birimlerince sosyal yardım ya da sosyal destek ödemesi yapılmadığı bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, "Açık Kapı'ya başvuru üzerine emekli ve 1000 lira yardım alanlar hariç tüm vatandaşlara 400 lira, çocuklara da 100 lira bayram harçlığı verileceğine ilişkin sosyal medya paylaşımların ardından çok sayıda vatandaşın "Açık Kapı" birimlerine başvuru yaptığı belirtildi.
Bu yöndeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığı ve "Açık Kapı" birimleri aracılığıyla sosyal yardım dağıtımı ile sosyal destek ödemesi yapılmadığı ifade edildi.
Açık Kapı birimleri sadece valilikler ve kaymakamlıklar aracılığıyla sunulan kamusal hizmetlerle ilgili gerekli danışma ve yönlendirmeyi gerçekleştiriyor.
Vatandaşların taleplerini yazılı iletebildiği, başvurularının süreç ve sonuç bilgilerini de kısa mesajla alabildiği "Açık Kapı" birimleri, 81 il ve 161 ilçede oluşturulan birimler ile valilik ve kaymakamlıkların internet siteleri ya da e-Devlet üzerinden hizmet veriyor.
AÇIK KAPI YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Yardım başvurusu için https://www.acikkapi.gov.tr/ sayfasına giriş yapın.
e-Devlet şifreniz var ise e-Devlet aracılığıyla başvuru yapabilirsiniz, yok ise sayfada Başvuru Yap butonunu tercih edebilirsiniz.
AÇIK KAPI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Başvurunuz sonrası sistem tarafından size verilen numarayı T.C. kimlik numaranız ile birlikte girerek ONAY KODU GÖNDER butonuna tıklayınız.
Kayıt esnasında girdiğiniz cep telefonu numarasına sistem tarafından sms olarak ONAY KODU gönderilecektir. Onay kodunuzu girdikten sonra başvurunuzun detaylarına ulaşabilirsiniz
AÇIK KAPI NEDİR?
Açık Kapı başvuru ekranı, valilik hizmetleri, çalışma ve sosyal güvenlik, çevre ve şehircilik, din hizmetleri, eğitim, ekonomi ve sanayi, emniyet ve güvenlik hizmetleri, enerji, gıda tarım ve hayvancılık, tapu ve kadastro, kültür ve turizm, yerel yönetimler, orman ve su işleri, sağlık, sosyal hizmetler, gençlik ve spor ve birçok alanda başvuruların alındığı ekran olacak.
Başvurulan hizmet başlığı altında alt başlıklar da seçilerek detay verilebilecek. Eğitim durumu ve çalışma sektörü, başvuru konusu ile birlikte talep edilen hususlar arasında yer alacak.