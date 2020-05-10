On senede kadın-erkek 3600 gün primiyle erken emekli olabilir! Çalışmadan emekli olabilirsiniz!

Örnek Hesap

05.10.1958 doğumlu Bay (A) ilk sigortalılığını 15.07.1987'de yaptırabildi. 1997'ye kadar çalıştı, 3.600 günü var. 15 yıllık sigortalılık süresini 15.07. 2002'de tamamladı. 3.600 günü ise 15.07.1997'de doldurarak ikinci şartı da geçmiş oldu. 55 yaşına ise 05.10.2013'te bastı. Bu durumda üçüncü şart da yerine gelmiş oluyor. Son şartın gerçekleştiği tarih tablo 59 yaşına tekabül ediyor. Bu durumda Bay (A) 05.10.2017'de emekli olabilir.

Emekli Olmak için Çalışmaya Gerek Yok

3.600 gün prim şartını tamamlamak için çalışmak gerekmiyor. Erkekler sigortadan sonra yaptıkları askerlikleri kadınlar ise 3 doğumu borçlanabilir. Böylece erkekler 540 gün, kadınlar 2.160 gün kazanabilir.

Bu Tarihe Çok Dikkat!

Eğer kişinin sigorta girişi 08.09.1999 tarihinden sonra ise 3600 prim gününden emekli olmaları bir işlerine yaramaz. Ancak, 3600 gün şartı, 08.09.1999'dan sonra işe girenler için 4500, 01.05.2008 gününden sonra işe girenler için 5400 olarak uygulanır