Havalimanında yeni dönem

bu ay sonundan itibaren ilkönce iç hatlarda kademeliolarak başlatılması öngörülenuçuşlar sırasında'nda alınacak yeniönlemlerle ilgili bilgi verdi:✘ Personel maske ve siperlikkullanacak.✘ Yolcular terminale maskesizgiremeyecek.✘ Yolcu hareketininbulunduğu her nokta sosyalmesafe ayrımına uygun şekildedüzenlendi.✘ Hijyen takımı, kurallarauymayanları uyaracak.✘ Termal kamera sistemi ileyolcuların vücut ısıları ölçülecek.✘ Tuvalet ve lavabolarınhepsi sensörlü. Dezenfektanlıpaspasları koyuyoruz.Tüm ofis ve dinlenmealanlarına 350 dezenfektancihazı yerleştirildi.Elle basılacak bir şeybırakmadık.✘ Yeme-içme alanlarındaürünler paketli satılacak.