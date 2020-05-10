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    • Ekonomi
    • 10.05.2020 Gazete
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    Havalimanında yeni dönem

    Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, bu ay sonundan itibaren ilk önce iç hatlarda kademeli olarak başlatılması öngörülen uçuşlar sırasında 'nda alınacak yeni önlemlerle ilgili bilgi verdi.

    Havalimanında yeni dönem
    İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, bu ay sonundan itibaren ilk önce iç hatlarda kademeli olarak başlatılması öngörülen uçuşlar sırasında İstanbul Havalimanı'nda alınacak yeni önlemlerle ilgili bilgi verdi:

    ✘ Personel maske ve siperlik kullanacak.
    ✘ Yolcular terminale maskesiz giremeyecek.
    ✘ Yolcu hareketinin bulunduğu her nokta sosyal mesafe ayrımına uygun şekilde düzenlendi.
    ✘ Hijyen takımı, kurallara uymayanları uyaracak.
    ✘ Termal kamera sistemi ile yolcuların vücut ısıları ölçülecek.
    ✘ Tuvalet ve lavaboların hepsi sensörlü. Dezenfektanlı paspasları koyuyoruz. Tüm ofis ve dinlenme alanlarına 350 dezenfektan cihazı yerleştirildi. Elle basılacak bir şey bırakmadık.
    ✘ Yeme-içme alanlarında ürünler paketli satılacak.


    Cevdet ÖZDEMİR
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