2020 Mayıs Ayı Fiat Kampanyaları

Şimdi Egea Sedan 97.900 TL'den başlayan fiyatlar ve %0,69 Faiz Fırsatı ile! 97.900 TL, Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP versiyonu için tavsiye edilen kampanyalı satış fiyatıdır. Egea Ailesi ve Panorama Ailesi modellerinde maksimum 50.000 TL tutarında, 24 ay vadeye kadar, 0.69% faiz oranı ile kredi kullanılabilir. Kredi kullanımında oluşacak yasal vergiler, istihbarat ücreti ve kredi tahsis ücreti müşterinin aracı hususi ya da ticari kullanımına göre ve de kredinin kullanılacağı Kamu Bankalarına göre farklılık gösterebilir.

İlanda belirtilen kampanya koşulları Fiat ve kredinin kullanılacağı kamu bankasının onayı ile geçerlilik kazanır. Fiat ve kredinin kullanılacağı kamu bankasının önceden haber vermeksizin kampanya koşullarını değiştirme hakkı saklıdır. Kampanya 02.04.2020-15.04.2020 tarihleri arasında geçerlidir. 2020 Model Fiat 500X araçlar 164.900 TL'den başlayan fiyatlarla. 164.900 TL, 2020 model Fiat 500X Urban 1.0 FireFly 120 HP MT versiyonu için tavsiye edilen kampanyalı satış fiyatıdır. 25.000 TL, 2020 model Fiat 500X Cross Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT ve Sport 1.3 FireFly 150 HP DCT versiyonlarında uygulanan indirim tutarıdır.