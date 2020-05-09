Maske satışı başladı mı? Parayla maske nereden alınır? Maske fiyatları ne kadar?

Maske satışı başladı mı sorusu yanıt buldu. Parayla maske nereden alınır? Maske fiyatları ne kadar? Kovid-19 salgınına karşı önemli koruyuculardan birisi olan maskelerin satışı aylardır yasaktı. Eczaneler aracılığıyla cerrahi maskeler vatandaşlara ücretsiz veriliyordu. Ancak bu maskeleri almak için telefonunuza gelen SMS kodunu kullanmanız gerekiyordu. Peki, parayla maske satışı başladı mı? Maskeler nereden alınır? İşte detaylar!

MASKE SATIŞI BAŞLADI MI?

Cerrahi maskeler bugün itibariyle İstanbul'da eczane, medikaller ve online platformlara ek olarak marketlerde de satılmaya başladı. Tanesi 85 kuruştan 50 adetlik bir adet maske kutusu 42,5 lira satış ücretiyle raflarda yerini aldı. Uygulamanın önümüzdeki hafta büyükşehirlerden başlamak üzere diğer illerdeki marketlerde de başlaması bekleniyor.