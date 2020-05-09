Maske satışı başladı mı? Parayla maske nereden alınır? Maske fiyatları ne kadar?

Maske satışı başladı mı sorusu yanıt buldu. Parayla maske nereden alınır? Maske fiyatları ne kadar? Kovid-19 salgınına karşı önemli koruyuculardan birisi olan maskelerin satışı aylardır yasaktı. Eczaneler aracılığıyla cerrahi maskeler vatandaşlara ücretsiz veriliyordu. Ancak bu maskeleri almak için telefonunuza gelen SMS kodunu kullanmanız gerekiyordu. Peki, parayla maske satışı başladı mı? Maskeler nereden alınır? İşte detaylar!
MASKE SATIŞI BAŞLADI MI?
Cerrahi maskeler bugün itibariyle İstanbul'da eczane, medikaller ve online platformlara ek olarak marketlerde de satılmaya başladı. Tanesi 85 kuruştan 50 adetlik bir adet maske kutusu 42,5 lira satış ücretiyle raflarda yerini aldı. Uygulamanın önümüzdeki hafta büyükşehirlerden başlamak üzere diğer illerdeki marketlerde de başlaması bekleniyor.
MASKE FİYATLARI NE KADAR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4 Mayıs'ta yapılan kabine toplantısında salgınla mücadelede normalleşme süreci ile ilgili yol haritası belirlenmişti. Bu kapsamda alınan kararlar çerçevesinde cerrahi maskelerin ücretli olarak market, eczane, medikal mağazalarda ve online platformlarda satılması mümkün hale gelmişti.
Koronavirüs salgını nedeniyle günlük hayatın bir parçası haline gelen maskeler; marketlerde tüketiciyle buluşuyor. Bugüne kadar ücretsiz olarak eczanelerden temin edilen maskelere daha kolay ulaşılabilmesi için market, eczane ve medikal mağazalardan da ücretli olarak alınabilecek. Vatandaşların maske alırken mağdur olmaması ve maskeye daha kolay ulaşılabilmesi için ise tavan fiyat 1 lira olarak belirlendi.
Zincir marketin Satın Almadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Alkaç, hijyen ve güveni ön planda tuttuklarını söyleyerek, "Maskeleri kendi kutularında müşterilere sunuyoruz. Bir kutuda 50 adet maske bulunuyor. Tanesi 85 kuruştan 50 adetlik bir adet maske kutusu 42,5 liraya satıyoruz. Önümüzdeki hafta 10'lu paketleri de elimize ulaşacak. Herkesin maskelere ulaşabilmesi açısından bir kişi en fazla 3 paket maske alabiliyor. Müşterilerin maskelere talebi bugün yoğun. Maskelerde herhangi bir stok problemimiz yok. Bu anlamda tedarikçilerimizle sıkı bir çalışma içerisindeyiz. Dün itibariyle 5 milyon adet maske bağlantımızı gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.
CERRAHİ MASKE NEDİR?
Cerrahi maske, eczaneden satın alınabilen ve "damlacık" yolu ile bulaşan enfeksiyöz ajanlara karşı koruma sağlayan tek kullanımlık bir tıbbi malzemedir. Bahsi geçen bu damlacıklar, kullan kişi nefes verdiğinde tükürük damlacıkları veya üst solunum yolundan gelen salgılar olabilir. Yani cerrahi maske cerrahlar için tasarlanmıştır, çünkü bu ürünler doktorun burnundan ve ağzından patojenlerin cerrahi alana girmesini önlemek için iyi bir iş çıkarırlar.
Bakım veren kişi tarafından giyilirse, cerrahi maske hastayı ve çevresini (hava, yüzeyler, ekipman, cerrahi bölge) korur. Bulaşıcı bir hasta tarafından giyilirse, hastanın çevresini ve çevresini kirletmesini önler. Bu maskeler 3 ila 8 saatten fazla giyilmemelidir. Cerrahi maske ayrıca kullanıcıyı biyolojik sıvıların sıçraması riskinden koruyabilir. Bu durumda, cerrahi maske su geçirmez bir tabakaya sahip olmalıdır.