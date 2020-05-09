



Türkiye'de kayıtlı 14 milyondan fazla işçi bulunuyor. Bunların yüzde 13.8'i sendikalara üye olarak çalışma hayatını devam ettiriyor. İşçiler son yıllarda önemli kazanımlar elde etti. Çalışma hayatında yapılan yeni düzenlemeler hem haklara ulaşmayı kolaylaştırdı hem de işçi işveren ilişkilerindeki birçok sorunu ortadan kaldırıp iş barışına katkıda bulundu. Gelin kısa başlıklarla bu yeniliklerin bazılarına bakalım...



SENDİKALAŞMA: Sendika üyeliği ile ilgili birçok zorluk ortadan kaldırılarak çalışanların sendikalara üye olmaları kolaylaştırıldı. Böylece sendikalı işçi sayısı arttı. Şu anda 1 milyon 917 bin 893 işçimiz sendikalara üye olarak iş hayatına devam ediyor.



TAŞERON SORUNU BİTTİ: Kamuda taşeron olarak çalışanlar bize göre devrim niteliğinde bir düzenleme ile kadroya geçirildi. Hem kamudaki hem belediyelerdeki işçiler 4D kapsamına alındı ve izin, tazminat, emeklilik gibi birçok hakları korunmuş oldu.