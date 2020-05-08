Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren benzin ve motorin fiyatlarında yeni bir değişim yaşandı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 15 kuruş motorinin ise 13 kuruş zam yapıldı. Peki, benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte cevabı...
BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Benzinin litresi İstanbul'da 5,51 liradan 5,66 liraya, İzmir'de 5,68 liradan 5,83 liraya yükselecek.
Ankara'da ortalama 5,23 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,36 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,15 liradan 5,28 liraya, İzmir'de 5,25 liradan 5,38 liraya yükselecek.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
PETROL VE ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ
ABD Başkanı Donald Trump'ın, havayolu şirketlerinin yeniden toparlanmalarını sağlayacak seyahat serbestisinin "tam zamanında" başlayacağı ve bunun da seyahat endüstrisi için önemli bir karar olacağına ilişkin açıklamalarıyla petrol fiyatları yükseldi.
Almanya havayolu şirketi Lufthansa'nın 9.0 milyar euroluk istikrar paketiyle desteklenmesinin gündeme gelmesi ve Ford Motor'un Kuzey Amerika'daki üretime yeniden başlayacağını açıklaması da petrol fiyatlarını destekledi.
Faizleri Mart toplantısında yüzde 0.00 - 0.25 düzeyine çeken ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri negatife çekebileceğine ilişkin beklentilerle altın fiyatları da yaklaşık iki haftanın en yüksek düzeyini gördü.
Gelişmelere bağlı olarak küresel piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3.26 artışla 30.34 dolara, Batı Teksas hafif hampetrolünün varil fiyatı da yüzde 4.68 artışla 25.92 dolara yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 1.50 artışla 15.58 dolar,
- altın, yüzde 0.17 artışla 1,719.13 dolar,
- bakır, yüzde 0.82 artışla 5,218.50 dolar,
- platin, yüzde 0.02 artışla 773.42 dolar,
- paladyum yüzde 2.40 artışla 1,864.73 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 394 liraya, çeyrek altın 645 liraya, Cumhuriyet altını da 2,569 liraya yükseldi.
BRENT PETROLÜN VARİLİ 29,38 DOLAR
Brent petrolün varili, haftanın son iş günü uluslararası piyasalarda 29,38 dolardan işlem görüyor.
Dün 30,97 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 28,48 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,16 artışla 29,38 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 25,44 dolardan alıcı buldu.
Küresel petrol fiyatları, ABD-Çin ticari heyetlerinin görüşmeye başladığı haberleriyle yükselme eğilimi gösteriyor.
Uzmanlar, bazı ülkelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirlerini gevşeterek ekonomilerini canlandırmak için attıkları adımlarla olumlu beklentilerin yükselmesi sonucunda, küresel petrol fiyatlarının artacağını belirtiyor.
Brent petrolde teknik olarak 31,18 ile 33,94 dolar aralığının direnç, 28,42 ile 25,66 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.