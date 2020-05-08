Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren benzin ve motorin fiyatlarında yeni bir değişim yaşandı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 15 kuruş motorinin ise 13 kuruş zam yapıldı. Peki, benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte cevabı...

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Benzinin litresi İstanbul'da 5,51 liradan 5,66 liraya, İzmir'de 5,68 liradan 5,83 liraya yükselecek.

Ankara'da ortalama 5,23 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,36 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,15 liradan 5,28 liraya, İzmir'de 5,25 liradan 5,38 liraya yükselecek.