Yoğun ilgi! Çalışmayan vatandaşlara her ay 2354 TL maaş veriliyor! İşte alma şartları detayları

Koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde hükümet vatandaşların ekonomik olarak etkilenmemesi için önemli adımlar atmaya devam ediyor.
Koronavirüs nedeniyle pek çok işyeri ve işletme kapanmış durumda. İşsizlik maaşı alan binlerce kişi Mayıs ayı maaşlarını nasıl alabileceğini sorguluyor. İşsizlik maaşı, sigortalı işsizlere yasa çerçevesinde belirtilen koşulları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli bir süre ve miktarda yapılan ödemeyi kapsar. İşsizlik maaşı için ödemeler İŞKUR tarafından yapılır ve kişilerin bu ödeneği alabilmesi için İŞKUR'a başvurmaları gerekir. İşsizlik maaşı başvuruları izleyen ayın sonunda bağlanır.
PTT İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINACAK?
Tüm İŞKUR ödemesi hak sahiplerini kapsayan söz konusu uygulamayla, kayıtlı cep telefonlarına SMS ile PTT'nin internet sitesine yönlendirici özel bir link gönderileceği belirtilerek, kişiye özel tek kullanımlık formun online olarak doldurulacağı vurgulandı.
PTT'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
*Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde gerçekleştirilen sosyal yardım ödemeleri süresince bazı PTT iş yerlerimizde yaşanan yoğunluğun, çalışma arkadaşlarımızın ve siz değerli müşterilerimizin koronavirüs hastalığı karşısında sağlığını tehlikeye düşürmemesi amacıyla 03.04.2020 tarihinden itibaren sosyal mesafe kurallarının uygulanamadığı, sürekli olarak yoğunluk yaşanan iş yerlerimizi ikinci bir açıklamaya kadar kapatma kararı aldık.
Alınan bu kararın ardından PTT dağıtıcıları, kolluk kuvvetleri ve bekçiler sosyal yardım ödemelerini evde yapacak.
İşsizlik Maaşı 2020 Ne Kadar?
İşsizlik maaşı, 2020 yılı için en düşük 1.177 TL iken en yüksek de asgari ücretle orantılı olarak 2.354 TL olarak belirlenmiştir.
İşsizlik Maaşından Yararlanma Şartları Nelerdir?
İşsizlik ödeneği olarak isimlendirilen ve işsiz kalan vatandaşların belirli bir süre için ihtiyaçlarını karşılamasına imkan tanıyan işsizlik maaşına ilişkin şartlar ilgili kurum ve bakanlık tarafından belirlenmiştir:
Kişinin kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması,
Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün sigortalı (hizmet akdine tabi) olunması,
Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası priminin ödenmiş olması,
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde maaşı almak isteyen kişinin en yakın İŞKUR birimine bizzat ya da online olarak başvurusunu iletmesi gerekir.
İşkur İşsizlik Maaşı Kaç Ay Verilir?
İşkur tarafından bağlanan işsizlik maaşı, işçinin sigortalı olduğu ve priminin ödediği gün sayısıyla orantılı olarak değişmektedir. Şöyle ki;
- 600 gün sigortalı olarak çalışan ve bu süre kadar işsizlik sigortası primi ödemesi olan işsizlere 180 gün
- 900 gün sigortalı olarak çalışan ve bu süre kadar işsizlik sigortası primi ödemesi olan işsizlere 240 gün
- 1080 gün sigortalı olarak çalışan ve bu süre kadar işsizlik sigortası primi ödemesi olan işsizlere 300 gün
İŞKUR İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR?
İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden işsizlik ödeneği başvurularının nasıl yapılacağı açıklandı.
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.
İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin Kanun gereği iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile avukat ya da bir başkası tarafından başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.
İŞSİZLİK MAAŞI HESAPLAMA
Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40'ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.