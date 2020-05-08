Açık Kapı başvuru sonucu sorgulama! Açık Kapı başvuruları nasıl sorgulanır?

AÇIK KAPI NEDİR?

Açık Kapı başvuru ekranı, valilik hizmetleri, çalışma ve sosyal güvenlik, çevre ve şehircilik, din hizmetleri, eğitim, ekonomi ve sanayi, emniyet ve güvenlik hizmetleri, enerji, gıda tarım ve hayvancılık, tapu ve kadastro, kültür ve turizm, yerel yönetimler, orman ve su işleri, sağlık, sosyal hizmetler, gençlik ve spor ve birçok alanda başvuruların alındığı ekran olacak.

Başvurulan hizmet başlığı altında alt başlıklar da seçilerek detay verilebilecek. Eğitim durumu ve çalışma sektörü, başvuru konusu ile birlikte talep edilen hususlar arasında yer alacak.

DEVLET DESTEKLERİ ARTARAK SÜRÜYOR

Geçtiğimiz günlerde açıklanan 100 milyar TL değerinde ki ekonomik paket dahilinde mağdur ailelere, KOBİ'lere, işletmelere, işçilere ve işverenlere maddi destekler devam ediyor. Kimsenin mağdur edilmemesi amaçlanan bu süreçte, 3 Nisan 2020 tarihinde PTT personelleri tarafından 2 milyon 111 aileye 1000 TL değerinde maddi destek ulaştırılmıştı. Bu desteklerin devam etmesi adına Açık Kapı uygulamasını devreye sokan İçişleri Bakanlığı daha çok aileye ulaşmayı hedefliyor.