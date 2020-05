Yeni döneme hazır proje

Coronavirüs süreciningayrimenkuldetercihlerideğiştireceğini,bununyansımalarınıgörmeyebaşladıklarınısöyledi. Bir balkonu dahi olmayan, camgiydirmeyle süslenen ofis gibi evleringiderek arttığı bir dönemde yaşananlarınardından, nitelikli, müstakil, nefes aldıranalanlar sunan projelerin öneminin dahada artacağını aktaran Akbalık, "Büyükyalıİstanbul projemiz yeni dönem in deyükselen değeri olacak" dedi.Büyükyalı'da hayatın her alanında bütünsel bir yaşam sunma gayreti içinde olduklarını anlatan Akbalık, şöyle konuştu: "Konserden tiyatroya, dünya restoranlarından kafelere, farklı spor olanaklarından gurme marketlere, yani akla gelebilecek her şeye sadece birkaç adımda ulaşmak mümkün. Bu her şey dahil günlük yaşamı, denizin hemen kıyısında, ferah mekanlarda sunuyoruz. Kapalı alanlarda da doğal hava akımını tercih ediyoruz."olarak çalışanlar, ev sahipleri ve müşteriler için tüm önlemleri aldıklarını belirten"Ortak sosyal yaşam alanlarında düzenli dezenfeksiyon, maske kullanımı, ateş ölçümü, sosyal mesafenin korunması, aralıklı masa ve oturma düzeni gibi kuralları da hassasiyetle uyguluyoruz. Büyükyalı Online Satış Ofisi üzerinden de satışlarımıza devam ediyoruz. Canlı yayınla Büyükyalı'yı gezdiriyoruz" dedi., 2020'nin tüm dünyada Covid-19 salgınının yaşandığı bir yıl olmasına rağmen, hedefleri doğrultusunda satış gerçekleştirdiklerini belirterek, şöyle konuştu: "İlk 3 aydaprojeleri arasında ciro şampiyonu olduk.satışı vedeğerinde satış rakamıyla ilk çeyreğin en yüksek satış cirosunu Büyükyalı elde etti. Bu başarıyı sürdüreceğimize inanıyorum."