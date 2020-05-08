Yeni döneme hazır proje

Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, Coronavirüs sürecinin gayrimenkulde tercihleri değiştireceğini, bunun yansımalarını görmeye başladıklarını söyledi. Bir balkonu dahi olmayan, cam giydirmeyle süslenen ofis gibi evlerin giderek arttığı bir dönemde yaşananların ardından, nitelikli, müstakil, nefes aldıran alanlar sunan projelerin öneminin daha da artacağını aktaran Akbalık, "Büyükyalı İstanbul projemiz yeni dönemin de yükselen değeri olacak" dedi.
HER ŞEY DAHİL YAŞAM
Büyükyalı'da hayatın her alanında bütünsel bir yaşam sunma gayreti içinde olduklarını anlatan Akbalık, şöyle konuştu: "Konserden tiyatroya, dünya restoranlarından kafelere, farklı spor olanaklarından gurme marketlere, yani akla gelebilecek her şeye sadece birkaç adımda ulaşmak mümkün. Bu her şey dahil günlük yaşamı, denizin hemen kıyısında, ferah mekanlarda sunuyoruz. Kapalı alanlarda da doğal hava akımını tercih ediyoruz."
'COVID-19 İÇİN ÖNLEMLERIİALDIK'
BÜYÜKYALI olarak çalışanlar, ev sahipleri ve müşteriler için tüm önlemleri aldıklarını belirten Ahmet Akbalık, "Ortak sosyal yaşam alanlarında düzenli dezenfeksiyon, maske kullanımı, ateş ölçümü, sosyal mesafenin korunması, aralıklı masa ve oturma düzeni gibi kuralları da hassasiyetle uyguluyoruz. Büyükyalı Online Satış Ofisi üzerinden de satışlarımıza devam ediyoruz. Canlı yayınla Büyükyalı'yı gezdiriyoruz" dedi.
228 MİLYONLUK SATIŞ YAPTI
AHMET Akbalık, 2020'nin tüm dünyada Covid-19 salgınının yaşandığı bir yıl olmasına rağmen, hedefleri doğrultusunda satış gerçekleştirdiklerini belirterek, şöyle konuştu: "İlk 3 ayda Emlak Konut GYO projeleri arasında ciro şampiyonu olduk. 73 bağımsız bölüm satışı ve 228 milyon 439 bin lira değerinde satış rakamıyla ilk çeyreğin en yüksek satış cirosunu Büyükyalı elde etti. Bu başarıyı sürdüreceğimize inanıyorum."
YAVUZ KARAMAN
HER ŞEY DAHİL YAŞAM
Büyükyalı'da hayatın her alanında bütünsel bir yaşam sunma gayreti içinde olduklarını anlatan Akbalık, şöyle konuştu: "Konserden tiyatroya, dünya restoranlarından kafelere, farklı spor olanaklarından gurme marketlere, yani akla gelebilecek her şeye sadece birkaç adımda ulaşmak mümkün. Bu her şey dahil günlük yaşamı, denizin hemen kıyısında, ferah mekanlarda sunuyoruz. Kapalı alanlarda da doğal hava akımını tercih ediyoruz."
'COVID-19 İÇİN ÖNLEMLERIİALDIK'
BÜYÜKYALI olarak çalışanlar, ev sahipleri ve müşteriler için tüm önlemleri aldıklarını belirten Ahmet Akbalık, "Ortak sosyal yaşam alanlarında düzenli dezenfeksiyon, maske kullanımı, ateş ölçümü, sosyal mesafenin korunması, aralıklı masa ve oturma düzeni gibi kuralları da hassasiyetle uyguluyoruz. Büyükyalı Online Satış Ofisi üzerinden de satışlarımıza devam ediyoruz. Canlı yayınla Büyükyalı'yı gezdiriyoruz" dedi.
228 MİLYONLUK SATIŞ YAPTI
AHMET Akbalık, 2020'nin tüm dünyada Covid-19 salgınının yaşandığı bir yıl olmasına rağmen, hedefleri doğrultusunda satış gerçekleştirdiklerini belirterek, şöyle konuştu: "İlk 3 ayda Emlak Konut GYO projeleri arasında ciro şampiyonu olduk. 73 bağımsız bölüm satışı ve 228 milyon 439 bin lira değerinde satış rakamıyla ilk çeyreğin en yüksek satış cirosunu Büyükyalı elde etti. Bu başarıyı sürdüreceğimize inanıyorum."
YAVUZ KARAMAN