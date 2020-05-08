Emekli maaşları ne zaman ödenecek sorusu hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. Bugün milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren bir son dakika gelişmesi yaşandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk emeklilerin aylığı ödemelerinin bu ay öne çekileceğini açıklandı. Yapılan bu açıklamanın ardından milyonlarca emekli büyük bir merakla arama motorlarında "Emekli maaşları ne zaman yatırılacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilen detaylar...

BU AY EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?

SSK'lılar 15-20 Mayıs tarihleri arasında, Bağ-Kur'lular da 21-22 Mayıs'ta emekli aylığı alacak.

Bakan Selçuk; 19 Mayıs'ın resmi tatil olması ve 24, 25, 26 Mayıs'ın Ramazan Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle ödemeleri erkene aldıklarına dikkat çekti. Buna göre 4A (SSK) kapsamında olanlardan normalde ödeme günü; 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs'ta, 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs'ta, 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs'ta emekli aylıkları ödenecek. 4B (Bağ-kur) kapsamındaki emeklilerimiz ve hak sahiplerine ise ödeme günü; 25-26 olanların 21 Mayıs'ta, 27, 28 olanların da 22 Mayıs'ta aylıkları hesaplara yatırılacak.