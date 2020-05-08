Haftanın son işlem gününü altın fiyatları yükselişle kapattı. İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,59 artışla 393,90 liradan tamamladı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 392 bin 300 liraya yükseldi. Halk arasında güvenilir bir yatırım aracı olarak bilinen altın fiyatlarında yükselişin devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Uzmanlar panik alım satımlar yapılmaması konusunda uyarıda bulunarak altın fiyatlarında dalgalı bir seyir görüleceğini tahmin ediyor. Peki, altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? İşte detaylar...

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR OLDU?

İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: