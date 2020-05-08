Alışveriş yaparken bu yöntemi tercih edin! Aksi taktirde büyük sorunlar çıkmasına neden olabilir

TÜM KARTLARINIZI YANINIZA ALMAYIN

Online alışverişle hiç tanışmamış tüketicilerin bile bu süreçte internetten alışveriş yaptığını hatırlatan Sünbül, "Dışarı çıkarken yanınıza dolabınızdaki tüm kıyafetleri almadığınız gibi tüm kredi kartlarını da almamanız güvenliğiniz açısından dikkat etmeniz gereken bir husustur. Çalınma durumunda tüm bankalara ayrı ayrı kapama talimatlarını vermek eğer yurt dışındaysanız zorlu olacaktır." diye konuştu.